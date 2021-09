Na Laver Cupe triumfoval opäť výber Európy: Jednoznačná obhajoba

Výber Európy zvíťazil aj vo štvrtom ročníku tenisového Laver Cupu. V nedeľu mu v Bostone k obhajobe triumfu stačilo získať už len jeden bod. Ten rozhodujúci získali vo štvorhre Rus Andrej Rubľov a Nemec Alexander Zverev, ktorí zdolali Američana Reillyho Opelku a Kanaďana Denisa Shapovalova 6:2, 6:7 (4), 10:3.

Tím Európy obhájil triumfy zo Ženevy (2019), Chicaga (2018) a Prahy (2017), pripomenula agentúra AFP.

Kapitán výberu sveta John McEnroe sľúbil, že budúci rok sa jeho tím bude snažiť vrátiť Európanom prehru: "Tím Európy je skvelý tím, o tom niet pochýb. Je to neuveriteľný tím a má dobrého tímového ducha. Ale my tiež," citovala agentúra AP. Bývalý úspešný americký tenista dodal: "Ak by sme vyhrali pár zápasov, mohli by sme na nich vyvinúť väčší tlak. Ale zlomilo sa to v tajbrejkoch a dostalo to úplne iný priebeh. Dali sme do toho maximum, ale oni tiež."

Podobne sa vyjadril aj Alexander Zverev: "Skóre hovorí jednoznačne, ale veľa zápasov mohlo ísť iným smerom. V rámci celkového víťazstva sme pre to urobili veľa tvrdej práce počas celého týždňa. Kolektív bol úplne úžasný. Myslím si, že mnohí z nás si k sebe našli cestu dostali sme sa oveľa bližšie. Poviem úprimne, že sa už nemôžem dočkať ďalšieho ročníka v Londýne."



Laver Cup 2021:

Európa – Svet 14:1

nedeľa - štvorhra:

Andrej Rubľov, Alexander Zverev (Rus./Nem.) – Reilly Opelka, Denis Shapovalov (USA/Kan.) 6:2, 6:7 (4), 10:3.