Halák bude najstarším hráčom tímu a dvojkou v bráne: Jednotka Demko si Slováka pochvaľuje

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák čoskoro začne svoju šestnástu sezónu v NHL a po 11 rokoch sa vracia do Kanady. Jeho v poradí šiestym pôsobiskom v elitnej profilige a po Montreale druhým kanadským bude tím Vancouver Canucks. Tridsaťšesťročný skúsený Slovák bude kryť chrbát o desať rokov mladšiemu Američanovi Thatcherovi Demkovi.

"Prišiel sem asi pred troma týždňami, takže sme mali možnosť spoznať sa na ľade i mimo neho. Stretávali sme sa v posilňovni, rozprávali sme sa. Ja som mal vždy šťastie, že všetci moji partneri boli neuveriteľní. Nikdy som nemal s nikým problém. Zatiaľ to vyzerá tak, že to bude rovnaké aj s Jarom. Je to dobrý chlapík a človek, od ktorého by som sa nejaké veci mohol naučiť,“ povedal Thatcher Demko pre zámorské médiá, upozornil na to špecializovaný web slovaknhl.sk.

Halák sa po príchode z Bostonu v americkom štáte Massachusetts do Britskej Kolumbie na juhozápade Kanady musel zoznamovať s celým tímom. Z mužstva Canucks pozná len obrancu Travisa Hamonica zo spoločného pôsobenia v NY Islanders, ktorý sa však k tímu ešte nepripojil. Halák sa na sezónu 2021/2022 teší aj napriek tomu, že do nej vstúpi ako dvojka. O tom, koľko zápasov by mohol odchytať, špekulovať nechce. "Beriem to deň po dni, zápas po zápase. Chcem len pomáhať chlapcom k víťazstvám a som si istý, že oni budú robiť to isté pre mňa. Musíme sa zomknúť ako tím a dbať na vyrovnanosť výkonov. To je najväčší kľúč k úspechu v NHL. Musíte hrať vyrovnane. Pri mladšom mužstve viete, že na tom budete pracovať o niečo viac. Ja som teraz najstarším hráčom tímu, čo je zvláštny pocit,“ skonštatoval Halák.

Významný hlas pri angažovaní Haláka mal tréner brankárov Canucks Ian Clark napriek tomu, že spolu predtým nespolupracovali. "Rozprával som sa s ním po podpise zmluvy predtým, ako som sem prišiel. Každý tréner brankárov je iný. Zažil som ich už veľa. Som otvorený všetkému novému a neviem sa dočkať spolupráce s ním. Bol skvelý pre iných brankárov, a tak sa len musím chopiť výzvy, pracovať s ním a snáď má aj trpezlivosť,“ dodal Halák.