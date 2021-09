Karlos Vémola zúri na organizáciu OKTAGON MMA: Ak toto nezmenia, proti Pirátovi nenastúpim!

Karlos Vémola je poriadne nahnevaný na organizáciu OKTAGON MMA! Ak toto nezmenia, proti Pirátovi nenastúpim a môžu si hľadať náhradu, vyhráža sa "Terminátor".

V sobotu organizácia OKTAGON MMA zverejnila, že 30. decembra v pražskej O2 aréne na turnaji OKTAGON 30 zabojujú o titul strednej váhy dočasný šampión Samuel "Pirát" Krištofič a Karlos "Terminátor" Vémola. Ten sa aktuálne zotavuje po operácii ruky.

Vémola je nahnevaný, že do klietky bude musieť nastupovať ako prvý, keďže Pirát je v role dočasného šampióna a "Terminátor" by bol v podstate vyzývateľom. Ak to organizácia nevymení, je pripravený na zápas nenastúpiť, vyhráža sa.

„Pre mňa je Pirát len fake šampión. Ak to tak chcú spraviť, tak v tom prípade môžu za mňa hľadať náhradu hneď," hovoril Karlos v rozhovore pre isport.cz.

„Už mi to kedysi spravili v predošlej organizácii, keď ako domáci nastupoval Petr Píno Ondruš, ja ako vyzývateľ. Oktagon mi to urobil už s Attilom, aj keď to bolo vlastne u mňa doma v Prahe, nastupoval ako domáci, ako šampión," pokračoval Vémola.

„Teraz by sa mi to malo stať tretíkrát? Nie. A z toho neuhnem. Riskujem zdravie, riskujem, že poriadne neuvidím rodinu, narodí sa mi dieťa, nebudem to môcť poriadne osláviť, rovnako ako narodeniny mojej dcérky. Všetko budem musieť skrátka nechať na to, aby oni tu u mňa doma v O2 aréne nechali nastúpiť ako šampióna Piráta?," rozohnil sa "Terminátor".

„V tom prípade nech si pre neho nájdu iného súpera a vypredávajú O2 arénu s niekým iným. To nie je moja tvrdohlavosť, tak to proste je. Cítim sa ako šampión a som tu doma!"

Vémola počíta aj so scenárom, že organizácia OKTAGON MMA z toho neustúpi a bude trvať na tom, že ako dočasný šampión bude druhý do klietky nastupovať Pirát. Tak ako je to vo zvyku.

„Budem nastupovať ako domáci, alebo sa nebudem ponáhľať, nech si Pirát zápasí s kým chce a ja ho potom zmlátim na Slovensku na jeho pôde a tam kľudne nastúpim ako hosť," dodal rázne Vémola.