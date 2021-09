Emóciami nabitá rozlúčka s fanúšikmi: Kaliská naznačila, čomu sa chce venovať po kariére

Slovenská kajakárka Elena Kaliská bude jazdiť na divokej vode ešte do konca roka, ale rozlúčku s kariérou už má za sebou.

Počas finálových disciplín na MS v Čunove jej za vzornú reprezentáciu poďakovali predstavitelia slovenskej kanoistiky, Kaliská sa však mohla s veľkými ováciami rozlúčiť s fanúšikmi.



Prvá slovenská športovkyňa so zlatou medailou z OH sa na divokej vode v Čunove predstavila na šampionáte ako predjazdkyňa. Po skončení sobotného programu absolvovala ešte jednu jazdu pre fanúšikov, ktorí jej v stoji tlieskali. "Nebolo to jednoduché, emócie boli veľké. Musela som to predýchavať. Ale som rada, že som sa mohla takto rozlúčiť s divákmi, ktorí nám po celý čas držali palce," uviedla Kaliská.



Slovenskej vodnej slalomárke potom poďakovali aj predstavitelia slovenskej kanoistiky. Na veľkoplošnej obrazovke sa medzitým objavili zábery, ktoré mapovali najväčšie úspechy Kaliskej. Pripomenuli jej zlato z OH 2004 a 2008, titul z MS z roku 2005, šesť titulov z ME, či triumf v celkovom hodnotení Svetového pohára z roku 2005. "Nevidela som to od začiatku, ale viem, čo tam bolo. Sú to veľmi pekné spomienky," povedala Kaliská.



Rozlúčka Kaliskej ešte nebola definitívna, o dva týždne sa predstaví na kanáli v Čunove na majstrovstvách Slovenska: "Toto bola len rozlúčka so svetom, čo bude ďalej, uvidíme." O budúcnosti ešte rozprávať nechcela, naznačila len málo: "Tento šport ma stále baví a bola by škoda sa mu hneď otočiť chrbtom. Priznám sa, že ešte by som nechcela špecifikovať, čo budem robiť. Ale pri vode by som rada zostala. Nechajme sa prekvapiť, bude to zaujímavé."



Na adresu Kaliskej sa vyjadril aj strieborný olympijský medailista z Tokia Jakub Grigar. Uviedol, že bola pre neho veľkým vzorom a že aj ona má zásluhu na jeho striebre z OH. Kaliská na margo toho uviedla: "Máme mladých pretekárov, majú pred sebou ešte dlhú cestu, ktorá nebude jednoduchá. Musia na sebe pracovať. Verím, že ukážu svoje kvality a že nás budú nasledovať."