Varga na ME v triatlone jedenásty: Ukázal som, že patrím na OH

Slovenský reprezentant Richard Varga obsadil na majstrovstvách Európy vo Valencii 11. miesto v olympijskom triatlone (1500 m plávanie, 40 km cyklistika, 10 km beh). V kategórii elite muži zaostal za víťazom Dorianom Coninxom z Francúzska o 1:28 minúty.

Varga bol tradične najrýchlejší v plávaní. V cyklistickej časti sa držal v hlavnom balíku, napokon dobehol jedenásty. Postaral sa tak o tretie najlepšie slovenské umiestnenie v elitnej mužskej kategórii v histórii ME. Najlepší výsledok dosiahol Varga v roku 2015, keď skončil štvrtý, v roku 2008 skončil Pavel Šimko na 6. mieste.



"Musím povedať, že som celkom šťastný, pretože sezóna nebola taká, akú som si predstavoval. Tento výsledok je pre mňa takým zadosťučinením. Predbehol som pár pretekárov z top pätnástky na OH, takže som ukázal, že som tam patril. Chvíľu to vyzeralo aj na deviate miesto, ale som skutočne rád aj za toto umiestnenie. V záverečnom kilometri som dostal krízu, keby som šiel o jednu rýchlosť lepšie, tak by som zašprintoval o tú deviatu priečku," uviedol Varga vo videu Slovenskej triatlonovej únie. V cyklistickej časti sa vyskytlo niekoľko pádov, slovenský reprezentant sa im však vyhol: "Bolo to nebezpečné. Mali sme priemer 45 km/h na technickej trati, išlo sa rýchlo. Tá cyklistika je taká rýchla, že sa to nedá potrhať na tejto trati. Snažil som sa ísť tak, aby som nespadol, usiloval som sa jazdiť čo najviac vpredu, aj keď nie vždy sa mi to darilo, ale myslím si, že do depa som vchádzal na celkom dobrej pozícii."



triatlon - ME

elite muži: 1. Dorian Coninx (Fr.) 1:41:03 h, 2. Roberto Sanchez Mantecon +19 s, 3. Antonio Serrat Seoane (obaja Šp.) +38, ..., 11. Richard VARGA (SR) +1:28 min.