Šéf OKTAGON MMA: Uvidíme odvetu Zápasu storočia? Attila Végh dostal ponuku, vyššia už nebude

Mnohí fanúšikovia MMA túžia po odvete Zápasu storočia. Uvidíme druhý zápas medzi Vémolom a Véghom? Ondřej Novotný tvrdí, že Attila dostal ponuku a vyššia už nepríde!

Attila Végh v prvom kole Karlosa Vémolu knokautoval. Uvidíme ešte odvetu Zápasu storočia? Otázka, ktorá blúdi mysľami mnohých fanúšikov zmiešaných bojových umení.

Attila sa vyjadril jasne. Dosiahol všetko, po čom túžil a do klietky ho dotiahne len lukratívna finančná ponuka. Práve na financiách môže stroskotať prípadná odveta Zápasu storočia.

„Vek zatiaľ ani u jedného nie je problém. Nosíme v sebe termín, ktorý je pre nás atraktívny. Attila má obrovské finančné nároky, Karlos taktiež nejaké a ich zápas by si v dnešnej covidovej dobe na seba nezarobil. Toto nás brzdí a zároveň nás nič nenúti tlačiť na termín. Sme zmierení aj s tým, že odveta nebude. Nie je to nutný zápas, okolo ktorého by sa točila organizácia,“ vyhlásil Ondřej Novotný, promotér a spolumajiteľ organizácie OKTAGON MMA pre šport.sk.

„Attilovi sme dali ponuku s tým, že vyššia už nikdy nebude. Naopak, s pribúdajúcim časom bude len nižšia. Odpoveď zatiaľ neprišla.“