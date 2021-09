Tréner Solskjaer to vidí jasne: Prečo United udeľujú rozhodcovia menej penált?

Nórsky tréner Ole Gunnar Solskjaer z anglického futbalového klubu Manchester United pred víkendovým 6. kolo Premier League poznamenal, že už istý čas rozhodcovia jeho tímu prideľujú v porovnaní s minulosťou menej pokutových kopov. Podľa Nóra za tým sú januárové sťažnosti kormidelníka konkurenčného FC Liverpool.

Podľa trénera "Red Devils" mali jeho zverenci kopať dve penalty počas minulotýždňového ligového víťazstva nad West Hamom 2:1 a ďalšiu v stredu proti rovnakému súperovi v Ligovom pohári pri prehre 0:1.

"V minulej sezóne to bol istý tréner, ktorý sa sťažoval, že dostávame mnoho penált. A zdá sa, že odvtedy pokutové kopy na naše konto pribúdajú omnoho pomalšie. Môžem vyhlásiť, že od januára badám veľmi veľký rozdiel pri posudzovaní zákrokov na našich hráčov," povedal Solskjaer.

Solskjaer nemeckého kouča Jürgena Kloppa priamo nemenoval, no bol to práve Nemec, ktorý v januári vyhlásil, že United za dva roky kopali viac pokutových kopov ako hráči FC Liverpool za 5 a pol roka pod vedením Kloppa. V rámci minulej sezóny po poznámke Nemca kopali hráči Manchestru United v 22 zápasoch päť pokutových kopov, predtým to bolo šesť penált v 16 stretnutiach. A v aktuálnom ročníku takú výhodu nemali United ešte ani raz.