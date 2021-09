Doviedol ju k senzačnému úspechu: Nečakaná víťazka US Open ukončila spoluprácu s trénerom

Stále iba 18-ročná britská tenistka Emma Raducanová sa menej ako dva týždne po senzačnom triumfe na grandslamovom turnaji US Open v americkom New Yorku rozhodla ukončiť spoluprácu s trénerom Andrewom Richardsonom.

Kanadskú rodáčku, dcéru rumunského otca a čínskej matky, viedol niekdajší britský tenista viedol ako juniorku a v tomto roku sa ich cesty spojili v júli pred šnúrou turnajov v USA. Raducanová na margo nepokračovania spolupráce s Richardsonom poznamenala, že chce pracovať pod taktovkou skúsenejšieho kouča, keďže ju čakajú štarty na hlavnom okruhu WTA

"Hľadám niekoho, kto sa na tejto úrovni už nejaký čas hýbal a vie, čo všetko to so sebou prináša. Obzvlášť teraz, keď som na okruhu nová. Potrebujem niekoho, kto ma do všetkého uvedie a už to tam pozná," povedala mladá tenistka.

Richardson bol v minulosti reprezentantom Veľkej Británie v Davisovom pohár, s okruhom WTA však nemá veľké skúsenosti. "Myslím si, že Andrew bol pre mňa skvelou dočasnou voľbou počas turné v USA. O triumfe na US Open som ani nesnívala a napokon som to dokázala. Teraz som v rebríčku na 22. mieste, čo je poriadne šialené," pokračovala Raducanová. Priznala tiež, že aktuálne nemá tušenie, kto by jej dočasného trénera mohol nahradiť. Rozhodnutie pravdepodobne spraví až v medzisezónnom období.

Po senzačnom triumfe na US Open si mladá tenistka vzala krátku pauzu na oddych, aktuálne však už opäť trénuje. V prvej polovici októbra by mala štartovať opäť v USA na turnaji v Indian Wells. "V najbližších dňoch sa rozhodnem, kde budem hrať. Musím však byť presvedčená, že som na to pripravená. Nechcem sa na dvorce vrátiť priskoro," poznamenala.

Úspech na grandslamovom turnaji pre mladučkú športovkyňu priniesol mnoho nových povinností. V piatok si napríklad v Londýne krátko zahrala s britskom vojvodkyňou z Cambridgu Catherine. "Bola som pri tom nervóznejšia ako vo finále US Open. Pri súboji proti vojvodkyni som si opakovane hovorila, aby som neminula," priznala s úsmevom a vyzdvihla forhend Kate Middletonovej. "Očarila ma tým. Hru s vojvodkyňou som si užila," dodala.