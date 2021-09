Sagan zaútočí na historický rekord: Očakáva veľa pádov a čo bude podľa neho kľúčom k úspechu?

Slovenský cyklista Peter Sagan začne už v nedeľu o 10.25 h bojovať o štvrtý titul majstra sveta.

Na šampionáte v Belgicku, na ktorom sa slávi sto rokov od prvých MS, sa môže stať historickým rekordérom, štyrikrát v pretekoch mužov elite ešte nikto netriumfoval.



Tri tituly majú okrem Sagana na konte aj Talian Alfredo Binda, Belgičania Rik van Steenbergen a Eddy Merckx a Španiel Oscar Freire. Jedine Slovákovi sa však podarilo zvíťaziť tri razy za sebou a na trase z Antverp do Leuvenu (268,3 km) môže pridať ďalší zápis do dejín.



"Prišli sme v stredu večer, takže sme mali čas znova si pozrieť okruhy v rámci otvoreného tréningu, keď uzatvorili premávku v meste. Profil trate by mal byť dobrý, je to technické, budú to dynamické preteky. Kľúčom k úspechu bude vyvarovať sa pádom a jazdiť vpredu, šetriť čo najviac síl, pretože veľakrát sa ide zo širokej cesty na úzku. Všetci chcú jazdiť vpredu, takže to bude dosť nebezpečné. Myslím si, že bude veľa pádov, budeme potrebovať aj šťastie. Dúfam, že všetko pôjde podľa plánov," povedal 31-ročný Sagan, ktorý sa na šampionát naladil celkovým triumfom na domácom podujatí Okolo Slovenska.



Na nedávnych ME v talianskom Trente súťaž nedokončil. "Očakávam iné preteky ako na majstrovstvách Európy. Na MS sa ide na 260, 270 kilometrov, aj konkurencia je tu oveľa väčšia. Viac tímov bude môcť tvoriť alebo kontrolovať preteky. Začne sa rozhodovať v posledných 70, 80 kilometroch," predpovedal Sagan.