Odborníci sa pred MS zhodujú: Saganov štvrtý titul je reálny!

Má pred sebou vrchol sezóny! Cyklistu Petra Sagana (31) čakajú dnes v rámci MS v Belgicku 268 km dlhé preteky s hromadným štartom mužov. Tourminátor sa na nich bude snažiť vybojovať rekordný štvrtý titul majstra sveta. Podľa bývalého pretekára Petra Velitsa (36) a šéfa SZC Petra Privaru (61) má jeho prípadný úspech reálne kontúry.

Elitné cestné preteky mužov sa začínajú dnes o 10.25 hod. v Antverpách s cieľom v meste Leuven po 42 stúpaniach na trati. V porovnaní s minuloročnými majstrovstvami sú stúpania malé, ale keďže sa očakáva, že sa bude jazdiť tvrdo, pelotón sa môže rozdeliť na viacero častí. Po príchode do Leuvenu sa odvíja finále celej trate na miestnom okruhu a druhom okruhu Flandrien nasledujúcim spôsobom: 1,5x miestny okruh Leuven + 1x okruh Flandrien + 4x miestny okruh Leuven + 1x okruh Flandrien a 2,5x miestny okruh Leuven.

Slovenských fanúšikov pritom primárne zaujíma len jediná vec - akú šancu má Peter Sagan? „Otázkou u Peťa je v prvom rade jeho vlastná motivácia. V minulosti som už párkrát spomínal, že výkonnostne na to stále má. Stále dokáže vyhrávať veľké podujatia. Ešte stále mu do zbierky chýba vyhrať zopár veľkých pretekov. Nechcem hovoriť, že by momentálne Peťo motiváciu nemal, ale to je jediná nástraha, ktorá mu môže prísť do cesty. Keď mu pôjdu nohy, tak je u neho všetko reálne, aj štvrtý titul majstra sveta. Nič by som nevylučoval, aj keď jednoduché to mať nebude,“ zhodnotil pre Nový Čas Peter Velits, na slová ktorého nadviazal Peter Privara.

„Peťo sa ukázal byť na pretekoch Okolo Slovenska vo fantastickej forme, bola to pre neho posledná príprava pred MS. Ale on sa na veľké podujatia dokázal vždy špičkovo pripraviť. Tento rok máme pred sebou MS, ktoré mu budú v Belgicku vyhovovať. Bude to zrejme jedna z posledných šancí na štvrtý titul majstra sveta. Hlavne z toho pohľadu, keď by Peťovi mohol vyhovovať profil. Navyše, všetci dobre vieme, že jazdiť na okruhoch patrí medzi jeho prednosti. Jednoznačne verím, že má na to, aby zvíťazil,“ uviedol Privara.

TROJNÁSOBNÝ MAJSTER SVETA

2015 Richmond

2016 Dauha

2017 Bergen