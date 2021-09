Filip Mešár z HK Poprad: Prečo si z neho v šatni uťahujú?

Skvelý štart do sezóny! Hokejisti HK Poprad úspešne vstúpili do nového ročníka Tipos extraligy. V piatkovom zápase 1. kola zvíťazili na ľade MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2. Strelecky k tomu prispel jedným gólom aj mladý juniorský reprezentant Filip Mešár (17).

Talentovaný útočník zo Spiškej Belej patrí k zástupu mladíkov, ktorí by mali tento rok dostávať v domácej najvyššej súťaži čoraz viac priestoru na ľade. „Moje osobné ambície sú každý rok čoraz väčšie. Rád by som sa stal lídrom tu v Poprade. Dúfam, že naplním očakávania, ktoré do mňa vkladá vedenie a budem lídrom na ľade i mimo neho. Poprad chce každý rok útočiť na titul. Už to chceme konečne vyhrať. Takže ideme na tie najvyššie méty. Titul je vytúžený,“ vyjadril sa ešte pred štartom ligy Mešár, ktorého spoluhráči v kabíne podpichujú z jedného prostého dôvodu.

„Už minulý rok ma chalani v kabíne podpichovali, že ako je to možné, že ďalší 17-ročný chalan z Nitry Šimon Nemec je už v reprezentácii a ja nie. Uťahujú si zo mňa aj teraz, ale ja si takéto vysoké ambície nedávam. Mojím aktuálnym cieľom je prebojovať sa na MS do 20 rokov, kde by som chcel naplno ukázať, čo je vo mne. Dostať sa do áčkovej reprezentácie by bol bonus. Hádam sa mi to raz podarí,“ dodal Mešár. Príležitosť ukázať svoje schopnosti bude mať znova už dnes počas úvodného domáceho zápasu Popradu proti Banskej Bystrici.