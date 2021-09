Šatan už pozná výsledok: Zvolili ho do Rady IIHF?

Prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana v sobotu nezvolili za člena Rady Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Po voľbách prezidenta, senior viceprezidenta a troch regionálnych viceprezidentov sa o zostávajúcich deväť miest uchádzalo 18 mužských kandidátov a dve ženské kandidátky. Predstavitelia IIHF zvolili do orgánu obe ženy - Maďarku Zsuzsannu Kolbenheyerovú a Poľku Martu Zawadzkú a z mužov na ďalších päť miest v 1. kole Fína Heikkiho Hietanena (76 hlasov), Švéda Andersa Larssona (76), Rusa Pavla Bureho (60), Švajčiara Raeta Raffainera (58) a Taliana Andreu Giosa (52). V ďalších kolách sa volili zostávajúci dvaja členovia, v druhom dostal mandát Franz Reindl (46) a v treťom Lotyš Viesturs Koziols (33).



Šatan bol pred tretím kolom blízko k zvoleniu, keďže v druhom skončil na druhom mieste so ziskom 30 hlasov, piaty Koziols ich v ňom dostal 27. V súboji o posledné miesto v Rade bol však úspešnejší Lotyš, pričom slovenský funkcionár dostal len 20 hlasov od delegátov. Bývalý dlhoročný reprezentant a kapitán majstrov sveta z Göteborgu ich získal v 1. kole 33.



Šatan sa nestal tretím slovenským členom exekutívy IIHF. Prvým bol bývalý šéf slovenského hokeja Juraj Široký, a to v dvoch volebných obdobiach za sebou v rokoch 2003 až 2008, resp. 2008 až 2012. Následne zástupcovia členských asociácií zvolili do Rady IIHF ďalšieho bývalého prezidenta SZĽH Igora Nemečka. Ten bol súčasťou výkonného orgánu v rokoch 2012 až 2016. V máji 2016 sa neúspešne uchádzal o znovuzvolenie.



Voľby sa uskutočnili v rámci kongresu IIHF, ktorý sa konal tento týždeň v Petrohrade a v sobotu vyvrcholil. Zástupcovia členských asociácií na ňom zvolil nového prezidenta, stal sa ním Francúz Luc Tardiff, ktorý nahradil odchádzajúceho Reného Fasela. Švajčiar vedie medzinárodnú federáciu od roku 1994. Voľby do orgánov IIHF sa mali pôvodne konať na petrohradskom kongrese v septembri 2020. Pre obmedzenia spojené s cestovaním a reštrikcie súvisiace so šírením koronavírusu sa však členovia Rady IIHF po debate so zástupcami členských asociácií uzniesli, že volebný kongres preložia na september 2021. Týmto rozhodnutím zároveň predĺžili mandát všetkých členov v orgánoch IIHF vrátane funkcie prezidenta o dvanásť mesiacov.



Návrhy nových mien do orgánov IIHF mohli členské asociácie zasielať do 30. júna 2021. SZĽH nominoval na jednu z deviatich pozícií v Rade IIHF Miroslava Šatana. "Je veľa kandidátov, na pozíciu v Rade IIHF je ich vyše dvadsať. Takže bude to veľmi ťažké. Nijako som neloboval, neberiem to veľmi vážne. Povedal som si, že to tento rok vyskúšam, možno získam nejakú prvú skúsenosť. Uvidíme, čo to prinesie. Šance sú malé, záujemcov je veľa," povedal Šatan ešte pred utorkovým odletom slovenskej delegácie do Petrohradu.



Kongres v sobotu zvolil aj senior viceprezidenta, ktorým sa Čech Petr Bříza, regionálnymi viceprezidentmi sú Kanaďan Bob Nicholson (za Ameriku), Ajvaz Omorkanov z Kirgizska (Ázia a Oceánia) a Dán Bach Nielsen (Európa a Afrika). Delegáti zvolili aj dvoch audítorov, ktorí budú mať na starosti monitoring a vyhodnocovanie finančných transakcií IIHF so zreteľom na krátkodobé a dlhodobé operácie. Zaujímavosťou je, že funkčné obdobie všetkých volených členov do orgánov nebude trvať štyri roky, ako býva zvykom, ale výnimočne až päť. Dôvodom je skutočnosť, aby sa nové voľby v septembri 2025 nekonali niekoľko mesiacov pred ZOH 2026, ale až po nich. Následne sa funkčné obdobie opäť skráti na štyri roky.