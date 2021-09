René Fasel končí v pozícii prezidenta IIHF: Známe je meno jeho nástupcu

Novým prezidentom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) sa stal Luc Tardif. Šesťdesiatosemročný Francúz nahradil na poste Švajčiara Reného Fasela, ktorý stál na čele svetového hokeja nepretržite 27 rokov.

O novom šéfovi rozhodli delegáti polročného kongresu IIHF v sobotňajších voľbách v Petrohrade. "To, čo ponúkam, je moje odhodlanie, bláznivá vášeň pre tento šport, zmysel pre tímovú prácu, rešpekt k ostatným ľuďom a moja úprimnosť. Verte mi, urobím všetko, aby som naplnil vysoké očakávania," citovala Tardifa agentúra AP.

Tardif, ktorý má aj kanadské občianstvo, nebol najväčší favorit v boji o prezidentskú stoličku, spomedzi pätice kandidátov však najlepšie zvládol marketingovú zložku kampane. Ako uviedol portál hockeyslovakia.sk, skúsený funkcionár si pred voľbou osobne obehol viacero členských federácií IIHF a ďalším zaslal silné propagačné materiály. Silný odkaz zanechal aj v piatok počas predstavovania kandidátov.

Každým volebným kolom s postupným vyraďovaním neúspešných kandidátov jeho podpora silnela. Napokon vyústila do duelu s Nemcom Franzom Reindlom, ktorého v záverečnom 4. kole volieb pokoril so 67 hlasmi, čo predstavovalo 63,21 percenta celkového počtu delegátov. Ďalšími neúspešnými kandidátmi boli okrem Reindla Bielorus Sergej Gončarov, Dán Henrik Bach Nielsen a Čech Petr Bříza.

Tardif pôsobí v štruktúrach IIHF dlhé roky, od roku 2012 zastáva post člena Rady IIHF. Narodil sa v Trois-Rivieres v Kanade, kde začal hrať hokej už ako trojročný, do Európy prišiel v roku 1975. Najskôr zakotvil v Bruseli, neskôr sa presťahoval do francúzského Chamonix a napokon do Rouenu, kde úspešne rozvíjal mládežnícky hokejový program. V roku 2006 sa stal prvým prezidentom novovytvorenej Francúzskej hokejovej federácie. Opätovne bol zvolený v rokoch 2010, 2014 aj 2018. V súčasnosti je aj dôležitou štrukturálnou súčasťou vo Francúzskom olympijskom výbore. V roku 2014 bol líder francúzskej delegácie na ZOH v Soči.

Voľby do štruktúr IIHF boli záverečným bodom štvordňového kongresu v Petrohrade. Pred nimi sa uskutočnilo viacero administratívnych a športovo-technických aktov v rámci tradičného zasadnutia delegátov kongresu, po nich sa s plénom oficiálne rozlúčil René Fasel. V piatok ho slávnostne uviedli do Siene slávy IIHF. V sobotu delegáti volili aj ďalšie výkonné funkcie, vrátane nových členov Rady IIHF, do ktorej kandiduje aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan.



Priebeh volieb prezidenta IIHF /zdroj: iihf.com/:

1. kolo: Franz Reindl 29 hlasov, Luc Tardif 29, Sergej Gončarov 19, Henrik Bach Nielsen 18, Petr Bříza 8

2. kolo: Tardif 38, Reindl 34, Gončarov 21, Bach Nielsen 12

3. kolo: Tardif 51, Reindl 34, Gončarov 20

4. kolo: Tardif 67, Reindl 39