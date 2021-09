Geniálny Jakub Grigar do finále v Čunove ako jediný Slovák: Olympijský šampión Prskavec skončil v semifinále

Iba Jakub Grigar bude zastupovať slovenské farby vo finále kajakárskych súťaží na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v bratislavskom Čunove.

Miestenku medzi elitnou desiatkou si strieborný z Tokia 2020 zabezpečil ako prvý a napokon sa stal aj víťazom semifinále. O cenný kov bude Grigar bojovať od 12.40 h.

Menej sa darilo Adamovi Gonšenicovi, ktorého púť šampionátom sa skončila v semifinále na 14. mieste. O postup ho obrala dvojsekundová penalizácia za dotyk na šiestej bránke, bez nej by nechýbal vo finále. Medzi kajakármi sa ani do semifinále nedostal Martin Halčin, ktorý vypadol vo štvrtkovej kvalifikácii.

Prekvapením je finálová absencia úradujúceho olympijského šampióna Čecha Jiřího Prskavca, ktorý obsadil 11. priečku a od postupu ho delilo 5 stotín sekundy. Do finále sa nedostali ani ďalší dvaja favorizovaní Česi Vít Přindiš a Vavřinec Hradílek.

Medzi kajakárkami sa do finále neprebojovala ani jedna z troch Sloveniek, všetky sa umiestnili až v druhej polovici druhej desiatky. Najlepšia z domácich pretekárok bola Jana Dukátová, pre ktorú semifinále bolo napokon poslednou súťažnou jazdou v kariére. V celkovom poradí ju klasifikovali s dvoma trestnými sekundami na 17. pozícii so stratou 10,28 sekundy na prvú priečku a 4,78 s na postup. Olympionička z Tokia Eliška Mintálová síce zajazdila čisto, no manko 10,95 s na víťazku semifinále ju odsunulo až na 19. stupienok. Soňa Stanovská si pripísala tiež dve trestné sekundy a so stratou 13,11 s skončila dvadsiata.

"Ešte to pre mňa bude emotívne, pretože doteraz som sa koncentrovala na jazdu a poriadne si to neuvedomovala. Teším sa, že poslednú jazdu kariéry som mohla absolvovať doma pred našimi fanúšikmi. Je to pre mňa veľká odmena za všetky tie roky," povedala Dukátová pre RTVS.

Semifinále vyhrala úradujúca olympijská šampiónka Nemka Ricarda Funková, ktorá "ťukla" hneď dvakrát, napriek tomu mala náskok 27 stotín sekundy pred druhou Rakúšankou Corinnou Kunhleovou, tretí post patril Britke Fione Pennieovej. Do finálovej desiatky sa nedostala Austrálčanka Jessica Foxová, ktorá na dvanástej bránke dostala "päťdesiatku" a klasifikovali ju až na 25. poste. Finále kajakárok je na programe o 12.03 h.