Rozlúčila sa tam, kde to všetko začalo: Famózna Jana Dukátová ukončila úspešnú profesionálnu kariéru

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Jana Dukátová si na domácich MS v Čunove nevybojovala finále, napriek tomu bola po semifinále spokojná.

Bola to jej posledná jazda v kariére, v cieli ju však nepremohli emócie. Hneď vzápätí začala rekapitulovať svoje najväčšie úspechy a už sa teší na pokojnejší rodinný život.

Dukátová obsadila v semifinále K1 žien 17. priečku a svoju poslednú jazdu si užila: "Uvedomila som si v cieli, že je koniec, ale nebolo to pre mňa negatívne emotívne. Teším sa, že som sa mohla rozlúčiť v Čunove. Prišli ľudia, vyšlo počasie."

Dukátová je majsterka sveta vo vodnom slalome z roku 2006 a historicky prvá majsterka sveta v kategórii C1 žien z roku 2010. Z MS má aj štyri striebra, na ME získala štyri tituly. Z kontinentálneho šampionátu má aj šesť strieborných medailí a päť bronzových. Je aj celková víťazka Svetového pohára z rokov 2009, 2010, 2011 a 2013.

"Spätne si uvedomujem, že sa teším z toho, čo som dosiahla. Počas kariéry som sa nemala čas ani radovať. Teším sa, že som tri roky tomuto športu dominovala, že som bola svetová jednotka, že sme to posúvali do nových prvkov. Je to pekné zrekapitulovať si to teraz."

Spomínala aj na svoje začiatky, najmä na svoju prvú jazdu na kanáli v Čunove: "To bol vtedy obrovský strach z toho, kde vyplávam. Ale moje tituly na MS a hlavne na ME tu doma, kde som získala tri medaily na jednom šampionáte ako vôbec prvá žena, tak to boli krásne veci."

Dukátovej partnerom je jej tréner Róbert Orokocký, spolu majú trojročnú dcérku Líviu. Práve rodinný život je to, na čo sa teraz najviac tešia. "Veľmi sa teším, že budem konečne žiť pokojný rodinný život. Všetci sme cestovali spolu, podriaďovali sme všetko športu. Dieťa išlo bokom, teraz si pôjdeme opiecť špekačku a nebudem myslieť na to, či ma to unaví. Niektoré veci nebudem musieť vôbec riešiť," uzavrela Dukátová.