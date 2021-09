Prešov sa po 22 rokoch vrátil na extraligovú mapu: S hetrikom Welychku a takmer 2500 divákmi

Búrlivá atmosféra, atraktívne hokejové divadlo, deväť gólov a aj hetrik očakávanej zámorskej posily. To všetko priniesol prvý extraligový zápas hokejistov Prešova po 22 rokoch.

Duel 1. kola Tipos extraligy proti Banskej Bystrici sa 2483 divákom páčil, ich najväčší potlesk si užil Kanaďan Brett Welychka. "Atmosféra bola neuveriteľná," povedal strelec troch gólov.

Kanaďan si v debutovom zápase v najvyššej slovenskej súťaži pripísal tri góly a jednu asistenciu. Gól na 1:0 zo 4. minúty bol pôvodne pripísaný Viliamovi Čachovi, no ten sa v gólovej akcii nedostal k zakončeniu a tak sa dala očakávať oprava v oficiálnom zápise. Na viacerých videozáznamoch sa ako strelec gólu ukazoval Welychka, no napokon ho pripísali Jonathanovi Charbonneauovi, ktorý sa v skrumáži zrejme posledný dotkol puku.

Muž zápasu Welychka zostal pri chuti aj po zvyšok zápasu a napokon bol hlavný strojca víťazstva 5:4. "Streliť tri góly je vždy úžasné. Dokázali sme zvíťaziť v našom prvom zápase, to je veľká vec," uviedol Welychka.

Mimoriadne príjemné spomienky na úvodný zápas nového ročníka bude mať aj 18-ročný obranca Denis Bakala. Aj on patril k viacerým hráčom, ktorí prišli do Prešova z Detvy. V predošlom pôsobisku nastúpil do 14 zápasov, v ktorých nebodoval, no už v prvom ligovom stretnutí v drese Prešova si pripísal prvý gól. "Som veľmi šťastný, že sa mi to podarilo. Iba som to nahodil na bránku a padlo to tam," poznamenal Bakala, ktorý bol, rovnako ako ostatní hráči, rád za návrat divákov na tribúny.

V drese Detvy odohral sezónu 2020/2021 pred prázdnymi tribúnami, v Prešove ho privítala druhá najvyššia návšteva prvého kola. "Bolo to priam neskutočné. Som veľmi rád, že prišlo až toľko divákov, vážim si každého jedného. Je to omnoho lepší pocit, keď sú na zápasoch diváci. Atmosféra je potom o niečom inom," povedal Bakala.

Práve domáce prostredie by malo byť silnou zbraňou Prešovčanov, keďže extraliga sa do mesta vrátila po vyše 22 rokoch. V klube očakávajú fanúšikovský boom, ktorý naznačila už vysoká návšteva na hranici s povolenou kapacitou. "Toto víťazstvo patrí fanúšikom. Dúfame, že naň nadviažeme v najbližších zápasoch a budeme takto pokračovať," poznamenal Welychka.

Hetrikom v debutovom zápase v slovenskej extralige sa zapísal do jej histórie a podľa trénera Ernesta Bokroša budú pre úspech dôležité práve výkony legionárov. "Extraliga bude o brankároch a rozdielových hráčoch. Nimi sú väčšinou práve cudzinci. Zápasov bude veľa, budú ich rozhodovať aj široké kádre a možné zranenia. Od začiatku chceme nazbierať čo najviac bodov. Osobne si totiž myslím, že slovenská extraliga bude podobne vyrovnaná ako trebárs česká," povedal Bokroš.

Banskobystrickým hráčom nepomohli k zisku bodu ani štyri strelené góly. Počas zápasu stiahli náskok súpera z 1:3 na 3:3, pohotovo dokázali zareagovať aj na štvrtý gól Prešovčanov, ale vyrovnať na 5:5 už bolo nad ich sily. "Hralo sa hore-dole. Bol to prvý zápas v sezóne, každý ho chcel vyhrať. Gólovo sme sa naťahovali s domácimi, ale doplatili sme na naše chyby. Myslím si, že veľa gólov vyplynulo z chýb v obranných systémoch. Z toho pramenili mnohé šance a góly," poznamenal útočník Miloš Bubela, ktorý si v tretej tretine otvoril strelecký účet v sezóne.

Solídna gólová produkcia síce potešila trénerov Banskej Bystrice, tí však zverencom vytkli iné aspekty: "Naša nedisciplinovanosť nás stála inkasované góly," povedal Tomáš Surový, ktorý absolvoval ligovú premiéru v pozícii asistenta presne v deň 40. narodenín. Jeho zverenci budú hrať do decembra všetky zápasy na súperových klziskách, keďže na domácom štadióne v Banskej Bystrici prebieha rozsiahla rekonštrukcia. "Musíme sa s tým vyrovnať a naložiť s tým čo najlepšie. Dôležité bude vyhrať čo najviac zápasov, aby sme to potom doma mali jednoduchšie," dodal Bubela.