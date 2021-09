Vystrašený Lewis Hamilton zrazil vlastného mechanika: Srdce som mal až v krku

Reprezentant Spojeného kráľovstva pri príchode do boxov nesprávne prepočítal dráhu brzdenia a jedného z mechanikov svojho tímu poslal tvrdo na zem. Favorizovaný pretekár si okamžite po náraz začal robiť starosti týkajúce sa zdravia člena jeho tímu. Našťastie, netypická situácia sa zaobišla bez vážnych zranení.

Hamilton však nebol so situáciou úplne zmierený ani niekoľko hodín po incidente. Vyjadril sa k nemu dokonca aj na svojej sociálnej sieti. „Verím, že je to prvýkrát za 14 rokov, čo som zbúral mechanika. Vystrašilo ma to tak, že srdce som mal až v hrdle. Našťastie bol v poriadku, bolo to však dosť odvážne, stáť takto pred autom,“ napísal na svojom Instagramovom účte.

