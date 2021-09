Kuriózna situácia v najvyššej bosnianskej futbalovej lige! Počas stretnutia medzi Slobodou Tuzla a aktuálne posledným tímom ligy Posušje vbehol na trávnik pes.

Namieril si to rovno za loptou. Tej sa zmocnil a potom nastala komická situácia. Štvornohý tvor sa nedal od lopty odstaviť. Keď mu ju chcel zobrať hosťujúci hráč Tomislav Barisič, nasadil mu šikovný psík jasličky a to dokonca dvakrát! Napokon sa psíka podarilo chytiť a dostať do bezpečia, súboj sa skončil remízou 1:1.