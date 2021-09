Veterán Kníže pred zápasom na Oktagon 28: Za zásluhy nepotrebujem slová chvály

Petr Kníže známy pod prezývkou Monster, je jedným z najskúsenejších MMA borcov v Česku. Aktuálne sa o tohto fantastického zápasníka s profi-skóre 12-1 záujem verejnosti zvýšil, hlavne však kvôli tomu, že je trénerom UFC bojovníka Macha Muradova.

Borec, ktorého sme vyspovedali sa predstaví na najbližšej karte Oktagon 28 proti Brazilcovi Kaikovi Britovi, ktorý je o dvadsať rokov mladší. Svoj debut si odbil pritom ešte v roku 1999 v bojoch bez rukavíc a chráničov. ,,Dúfam, že som MMA v Česku pomohol.Stačí mi to, že vidím výsledky chalanov a borcov, ktorí niečo znamenajú a prešli našimi rukami,“ konštatoval fenomén tohto športu, je aktívnym trénerom od roku 2001.Do Oktagonu mieri stále viac zahraničných borcov, výnimkou nie je ani najbližší súper 43-ročného veterána, ktorý sa ako skúsený športovec s nami pozrel aj na túto stránku veci.konštatoval Kníže. Z borca, ktorý má za sebou jedinú prehru v kariére s Karlosom Vémolom, by sa čoskoro mohol stať šampión Oktagonu. V prípade ak by sa podarilo "Monster-ovi" zvítaziť nad Britom, je pravdepodobné, že dostane šancu zabojovať o titul welteru. "Nechcem nikoho ponižovať, takže to moc nechcem hodnotiť.Zápasil som aj s Davidom Kozmom a myslím, že Kozma ako súčasný šampión je na tom určite lepšie ako Brito. V postoji síce nie, ale komplexne, čo sa týka MMA. Zhodnotiť to ale budem vedieť poriadne až po zápase," prezradil Kníže aj pre isport.cz.Je v tom postupnosť, ktorú treba dodržať. Najprv sa treba naučiť základy, potom sa dostanete k sparingu, neskôr by vás mala čakať amatérska liga s kvalitným zázemím. Ak to pôjde dobre, potom by mali prísť na rad profesionálne duely a tam sa ukáže, či má daný chlapec talent. Či je pripravený na veľké organizácie,“ povedal Kníže, ktorý sa pripravuje na duel s Britom, ktorý na neho čaká už tento víkend na Oktagon 28.Viktor Pešta vs Stephan Pütz - Poloťažká váhaKaik Brito vs Petr Kníže - WelterLeo Brichta - Damien Lapilus - Ľahká váhaMiroslav Brož - Emanuel Dawa - WelterAndrej Kalašnik - Christian Jungwrith - WelterMarcin Naruszczka - David Hošek

Príprava je takmer dokončená, už len finálne veci, len drilovanie rychlosti a lapy na pohodu. Je to o takom rýchlostnom kardiu. Co sa týka váhy, tak váha ide podla plánu tkže v tomo nevidím problém. Ja som zminoval, čo sa týka histórie, český MMA. V podobe v akej to známe, som od prvopočátku, viem aké boli tie žačiatky a čo sa dialo. Postupne sa to posúva a ja dúfam, že som tomu pomohol v Čechách to, nepotreubjem počuť slová chvály a stačí mi to, že vidím výsledky klukú a závodníkov, ktorý niečo znamenajú, že prechdázajú našimi rukama.



Držíme krok vývaojom, mma je na svetvej úrovne, snažíme sa rozvíjať aj v športovej oblasti. Všetko čo sa dotýka profi športu sa dotýka aj nás, a robíme bojové umenie, ktoré sa preklenie do profi špotu, je to niečo čo málokto dokáže skĺbiť. Samozrejme Covid nám s tým troška zamával, neboli turnaje. Amatérska scéna sa prerušila čo bol problém a chodili sme na MAMMAL a u nás to boo trošku horšie, keby som to mal zhrnúť tá úroveň sa zvedá a kluci chodí amatérsku ligu, idú hore a nie je to platanie ako inkoedy stále je čo zlepšovať v rácmi asosciácii, aby tí chalpci ktorí majú potenciál, že sa môžu dostať do svetovej súťaže.



Aby bol pre nich priestor kde sa môžu rozvíjať, najťažší je ten prechod aby sa mohli zdokonalova ́t. Zahraničný zápasníci – je to dobre v OKtagone, keď to bolo le v česi a slváci tak to nemalo takú úrovn. Je to suepr takto to je lepšie, viem že oktaogn ide hore a to je tá správna cesta. Oktagon je jediná organzicáia ktorá dokáže niečo urobit, je to na minimálne europských jedna y najlepších org. Pre ďalších závodníkov by to chcelo ďalšiu oganizáciu ktorá by ponúkla priestor pre ďalších zápasníkov. Je to atraktívna záležitosť pre všetkých. Boli ťažšie a lepšie zápasy. Karlosom Vemolom ťažký zápas, težko povedať ktorý by som povedal hore a ktorý dole, vnímam to, že každý zápas sú skúsenos ́t. I prehra vás niekam posúva, nemôžem povedať že nejaký jeden konkrétny záaps, prehra s Karlosom mi pomohla sa pozrie ́t na veci inak a posúvať sa=dalej. Si myslím, že každá skúsenoť, svoje možnosti. Pracovať Vždy k tomu individiálen, ten človek by mal mať výrazné skúsenosti na amatérskej scéne i v zmysle medzienárodná úroveň.



A potom profi viac duelov a potom vstúpi ́t do prestížnej organizácie, samozrejme sa môže nájasť výnimka, nejaký talentovaný jedinec a säúčasne má na to aby mohol predísť tieto veci, v obecnej rovine j takýto postup, to si musíte prejsť takto. Preto musíte mať ten časový priestor, potom môžete ísť medzi špičku. Keď tréner, pustí niekoho sparovať kto nie je prirpavený. MMA najprv dostane tehcnickou a fyzickou prípravy, von zistí či na to má. A j toto je bolestivé, chyba trénera. Východné bojové – hierarchia, treba sa nauči ́t základy a potom sa dostanete k niečomu a potom môžete sparovať, a potom môžete ísť do skutočného zápasu. Nič sa nedá obísť a všetok čas tomu treba obetovať