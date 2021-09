Kruté podozrenie ohľadom vykradnutého bytu Cibulkovej: Kto ju podrazil?!

Suma, z ktorej sa bežnému smrteľníkovi zatočí hlava! Zlodeji v byte bývalej tenistky Dominiky Cibulkovej (32) narobili poriadnu šarapatu.

Na sociálnych sieťach sa pritom Dominika chválila, že zlodeji v jej byte na Dunajskej ulici v Bratislave veľa škody neurobili, no realita je očividne úplne iná. „Predmetná trestná vec je vedená pre obzvlášť závažný zločin krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. b), ods. 4 písm. a) Trestného zákona v časti dokonaný a v časti v štádiu pokusu podľa § 14 ods. 1) Trestného zákona v súbehu s prečinom porušovanie domovej slobody podľa § 194 ods. 1) Trestného zákona. Vec je v štádiu prípravného konania. Výška škody je nateraz vyčíslená poškodenou vo výške 242 300 eur.reagoval v oficiálnom vyjadrení pre Nový Čas prokurátor Matej Izakovič.Podľa informácií Nového Času sa zlodeji zamerali na viaceré luxusné kúsky, prevažne zo šatníka bývalej tenisovej hviezdy.Je teraz na polícii, aby celý prípad prešetrila.K samotnému vlámaniu prišlo v noci zo soboty na nedeľu 19. septembra. Gang vykrádačov sa dostal do stráženej bytovky, ktorú si podľa najnovších zistení polície obhliadal už v piatok 17. septembra, a to nielen jeden vchod!Celá rodina Cibulkovcov odmietla pre Nový Čas situáciu akokoľvek komentovať. „Toto ostane bez komentára,“ znelo oficiálne stanovisko Cibulkovej manžela Michala Navaru.