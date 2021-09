Vlhová vie, že zima s olympiádou prináša veľa noviniek: Najväčšia zaberačka na prelome rokov

Už začína počítať dni, nie týždne do začiatku novej sezóny. Aj slovenská hviezda bielych svahov Petra Vlhová (26) vie, že štart ju čaká o 28 dní na tradičnom mieste - v Soldene a najväčšia zaberačka od 21. decembra - 11. januára, keď je v kalendári Svetového pohára na programe šnúra „jej“ disciplín: štyri slalomy a tri obrovské slalomy.

Medzinárodná lyžiarska federácia FIS nedávno zverejnila kalendár na najbližšiu zimu, ktorá bude mať prívlastok olympijská. Tentoraz v ňom rešpektovala ostrú kritiku z predošlej sezóny, že bolo menej rýchlostných disciplín, a preto mali pretekári špecializujúci sa na ne menšiu šancu získavať body.

Osem technických pretekov proti 13 rýchlostným to bolo, v novej sezóne ponúka kalendár po 9 pretekov v každej z disciplín. Okrem toho bude vo finále sezóny paralelný obrovský slalom a tímová súťaž. To znamená, že všetci športovci majú vo fáze plánovania rovnaké príležitosti.

Jeden umieráčik

Pohľad na kalendár nadchádzajúcej sezóny dáva tušiť pozvoľný koniec alpskej kombinácie ako súťažnej disciplíny. Ani jedno z 34 dejísk pretekov SP nemá vo svojom programe kombinačné preteky, a to už druhú sezónu za sebou. Posledná mužská kombinácia vo Svetovom pohári išla v marci 2020 v Hinterstoderi, ženská ešte o pár týždňov skôr v Crans Montane.

„Vzali sme do úvahy všetky možnosti tohtoročného kalendára, z televízno-technických alebo finančných dôvodov sa nenašlo žiadne riešenie,“ povedal Markus Waldner, riaditeľ pretekov mužov FIS.

Na OH ešte áno

Koniec pretekov všestrannosti majú presadzovať riaditelia pretekov mužov i žien FIS, ale aj tréneri národných zväzov. Zatiaľ je isté to, že v programe ZOH 2022 v Pekingu ešte táto disciplína je. Určite aj k radosti Petry Vlhovej, ktorá by v čínskej metropole mohla siahnuť na jeden cenný kov v disciplíne, v ktorej bola na ZOH 2018 v Pjongčangu piata, ale na MS potom získala hneď dve strieborné medaily, a to v Aare 2019 i Cortine d‘Ampezzo 2021.

Najväčšia makačka

Nový ročník sa začne 23. a 24. októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene. Pre Petru bude, čo sa zbierania bodov na obhajobu veľkého glóbusu týka, najdôležitejší prelom rokov. Medzi 21. decembrom 2021 a 11. januárom 2022 sú v kalendári až štyri slalomy a tri obrovské slalomy, navyše na miestach, kde sa jej darí: v Lienzi, Záhrebe, Maribore a vo Flachau. No a krátko potom to bude olympiáda v Pekingu, na ktorej má Slovenka tie najvyššie ambície. Keďže v zbierke jej triumfov chýba práve cenný kov spod piatich kruhov.

2021:

Lech/Zürs (par. obr. slalom)

Levi (2x slalom)

Lake Louise (2x zjazd, super-G)

St. Moritz (2x super-G)

Val d‘Isère (zjazd, super-G)

Courchevel (obr. slalom)

Lienz (obr. slalom, slalom)

2022:

Záhreb (slalom)

Maribor (obr. slalom, slalom)

Flachau (slalom)

Zauchensee (zjazd, super-G)

Cortina d‘Ampezzo

(zjazd, super-G)

Kronplatz (obr. slalom)

Ga-Pa (zjazd, super-G)

Olympijské hry v Pekingu

Crans-Montana (2x zjazd)

Lenzerheide (super-G, obr. slalom)

Are (obr. slalom, slalom)

Courchevel (finále sezóny)