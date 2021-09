Senzačná víťazka US Open na newyorskej burze: Emma rieši, kam investuje miliardu?

Už je to isté - svetový šport má novú miliardárku.

Tou sa doslova z večera do rána stala senzačná víťazka US Open, iba 18-ročná Emma Raducanuová, ktorej triumf priniesol jednosmerný lístok do spoločnosti veľkých hviezd. Stratila anonymitu, no získala záujem veľkých značiek, ktoré sa predháňajú v ponukách pre tínedžerku.



Experti na sponzorstvo pre Mail on Sunday vyhlásili, že počas dlhej a úspešnej kariéry môže zarobiť čokoľvek od 100 miliónov do 1 miliardy libier. A prvé kontrakty sa už aj zrodili. Rozprávkový vzostup Emmy z kvalifikácie až k víťaznej trofeji vo Flushing Meadow je pre ňu skokom do centra pozornosti sponzorov. Už ju stíhajú Chanel, Unqlo, Aston Martin, Lacoste, Tiffany, Nike, Adidas atď. Všetko firmy, za ktorými sa skrývajú tie veľké prachy, o ktorých experti na sponzorstvo hovorili...

„Emma podpíše niekoľko veľkých zmlúv pred januárovým štartom na Australian Open,“ hovorí expert na sponzorstvo Conrad Wiacek, hlavný analytik „Global Data“. „Jej veľkou výhodou je, že vďaka svojmu pôvodu má prepojenie na tri lukratívne trhy: Severnú Ameriku, Európu a Áziu. Preto potenciál jej zárobkov presahuje akúkoľvek mieru,“ dodal Wiacek, ktorý hneď pridal aj podmienku týchto príjmov: „Aby peniaze bublali vo veľkom, nesmie byť zázrakom na jeden pokus, ako sa to v poslednom čase stalo viacerým grandslamovým víťazom!“

To je všetko len v rukách mladučkej tenistky. No aj v jej hlave. To, že vykročila nádejným smerom, dokazuje aj jej návšteva newyorskej burzy iba pár dní po senzačnom triumfe.