Tréner Komárna Radványi po historickom triumfe nad Dunajskou Stredou: DAC sme mali rozpitvaný!

Vyradil svoj milovaný klub! Tréner Mikuláš Radványi (52) si rozbalil predčasný mikulášsky darček.

Jeho Komárno vylialo z 3. kola Slovenského pohára favorizovanú Dunajskú Stredu (4:3 na pok. kopy),Druholigista postúpil po úspešnom penaltovom rozstrele, keď premenil všetky štyri pokusy, kým DAC dvakrát zlyhal.Radványi pozná dunajskostredský futbal ako svoje topánky. Býva neďaleko mesta a často sleduje jeho zápasy. Neplánovanú špionáž teraz dokonale zužitkoval.Moji hráči vedeli, čo na DAC platí. A to som poslal do základnej zostavy až päť hráčov z lavičky. Hrali viac srdcom, preto sme postúpili,“ uviedol pre Nový Čas tréner víťazného tímu.

Triumf v regionálnom derby zaradil medzi najkrajšie v kariére. Hoci hrali jeho zverenci polhodinu v oslabení, miliónové hviezdy súpera neutralizovali a po 0:0 si vynútili penalty. V Komárne majú na ne špecialistov. „Chlapci ich trénujú. Keď neuspejú v zápase, pokute sa nevyhnú. Pred rozstrelom som im povedal, aby boli pokojní, lebo sme v psychickej výhode. Brankár Chmiel mal podrobne preštudovaných hráčov DAC-u. Aj preto chytil dve strely.“ Ťahák, kam kopú, mal prilepený na fľaši s vodou.

Podľa Radványiho prvoligista jeho tím podcenil a už sa nedokázal vrátiť do zápasu. „Mal som pocit, že prišiel s úmyslom hrať profesorsky, pomaly a do šírky.“ Dostanú jeho hráči za nečakaný postup špeciálne prémie? „Budeme o tom hovoriť s vedením. Prémiou je zatiaľ super pocit z vyradenia ligistu, za ktorý hrá viacero reprezentantov. Oslávime to, keď zvládneme duel s Košicami. Potom si môžu hráči dať aj jedno-dve pivká,“ prezradil.

Na štadión DAC-u sa nebude báť vkročiť ani po strede. „Vôbec. S fanúšikmi Dunajskej mám nadštandardný vzťah. Hneď po zápase som mal iks telefonátov a správ s gratuláciami. Pre ich klub som urobil dosť, aby som musel mať strach ísť na štadión.“



KFC Komárno DAC Dunajská Streda

3. v II. lige - Pozícia - 6. v I. lige

asi 300 000 € - Ročný rozpočet - asi 6 mil. €

2,2 mil. € - Hodnota kádra - 17 mil. €

M. Breda 200 000 € - Najdrahší hráči - D. Lamkel Zé 4,5 mil. €

Š. Šmehýl 200 000 € - A. Schäfer 1,5 mil. €

F. Chmiel 150 000 € - Z. Kalmár 1,2 mil. €

P. Šurnovský 150 000 - € A. Balič 1 mil. €

M. Horodník 150 000 - € J. Hahn 750 000 €

S poškodenou lebkou skončil v helikoptére

Tuhla krv v žilách! Na začiatku druhého polčasu prišlo vo vzduchu k tvrdej zrážke hlavami dunajskostredských spoluhráčov Andreja Fábryho a Saineyho Njieho. Gambijský futbalista po nej ostal ležať nehybne na zemi. Po chvíli prišla k nemu sanitka, ale do nemocnice v Nových Zámkoch ho nakoniec zo štadióna odviezla helikoptéra. „Utrpel traumatické poškodenie lebky. Jeho stav je stabilizovaný. Je pri vedomí, komunikuje, orientuje sa v čase a priestore,“ povedal pre klubovú stránku pár hodín po zápase lekár DAC-u Zsolt Fegyveres.



Mongol Ganbayar patrí k top hráčom

Z futbalovo exotického Mongolska posilnil pred touto sezónou Komárno ofenzívny univerzál Ganbold Ganbayar (21). Mladík prišiel na hosťovanie z maďarského prvoligového klubu Puskás Akadémia. „Som rád, že je tu,“ priznal tréner Radványi. „Dal štyri góly, patrí k najlepším hráčom. Je to dobrý chlapec s výborným prístupom k povinnostiam. Vie po anglicky, ale perfektne hovorí po maďarsky, lebo štyri roky chodil v akadémii do školy.“ V Komárne býva v klubovom byte. Na Slovensku sa vraj cíti veľmi dobre a je u nás spokojný. Keď má voľný víkend, vybehne do Maďarska za svojimi kamarátmi.