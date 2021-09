Legendárny Panenka po dueli Ružomberok - Slovan: Teší ma, že som priniesol domácim šťastie

Musel prísť on, aby vyhrali! Nečakaným návštevníkom stredajšieho zápasu Fortuna ligy medzi Ružomberkom a Slovanom bol bývalý československý futbalista Antonín Panenka (72).

Domácim sa dovtedy v štyroch zápasoch na vlastnom trávniku nepodarilo vyhrať, ale prítomnosť žijúcej legendy ich natoľko vyhecovala, že sa im po nadšenom výkone podarilo gólom z poslednej minúty favorizovaného súpera zdolať 1:0.

Antonín Panenka je legendou nielen československého futbalu. Do svetového povedomia sa dostal v roku 1976, keď vo finále majstrovstiev Európy medzi Československom a Nemeckom premenil v penaltovom rozstrele filigránskym spôsobom rozhodujúcu penaltu, ktorá vošla do histórie. A práve on sa nečakane objavil v stredu v Ružomberku.

„Prijal som pozvanie majiteľa klubu pána Fiľa, ktorý žije v Prahe a často chodí na zápasy mojej Bohemky. Týmto spôsobom chcel zviditeľniť tunajší futbal a ja som sa na tom rád zúčastnil,“ vyjadril sa pre Nový Čas Antonín Panenka. Autor „vršovického dloubáku“, ako bola jeho penalta pomenovaná, strávil na Slovensku dva dni a cítil sa tu ako doma.

„Tak šesť- až sedemkrát do roka sem chodím na rôzne akcie, besedy a zápasy starej gardy. Aj teraz som absolvoval prijatie na radnici, autogramiádu a s radosťou som si pozrel zápas. Som rád, že som priniesol domácim šťastie a konečne vyhrali,“ usmieval sa legendárny futbalista, ktorý sa zároveň podujal zhodnotiť úroveň stretnutia.

„Česká liga je o niečo lepšia, ale aj tu som videl niekoľko zaujímavých momentov a hráčov,“ vyjadril sa populárny Tondo, ktorého v minulom roku poriadne potrápil koronavírus. „Už som sa z toho, chvalabohu, dostal. Sem-tam si idem zahrať futbal, ale už to nie je ono. Hlava by chcela, telo už tak neposlúcha, ale presná prihrávka mi zostala doteraz,“ dodal s úsmevom Panenka.

Stále to isté

Antonín Panenka strávil v Ružomberku dva dni, počas ktorých sa ho najviac pýtali na slávnu penaltu. „Bol by som prekvapený, keby to tak nebolo. Takže nič nové pod slnkom. Pýtajú sa ma na ňu vždy a všade,“ povedal s úsmevom.