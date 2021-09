Bývalá draftová dvojka a kapitán Buffala Sabres v problémoch: Pred štartom novej sezóny neprešiel zdravotnou prehliadkou!

Pred štartom novej sezóny si poriadne zavaril!

Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres minimálne dočasne zbavil kapitánskeho "céčka" hviezdneho útočníka Jacka Eichela, pretože 24-ročný center v úvode predsezónneho kempu podľa očakávania neprešiel zdravotnou prehliadkou. Vedenie organizácie zároveň hokejistu umiestnilo na listinu zranených hráčov.

Draftová dvojka z roku 2015 má zmluvu so Sabres do leta 2026, v ostatnom období sa však stále hlasnejšie hovorí o jeho odchode z Buffala, v ktorom v predchádzajúcich troch sezóna hral ako kapitán. Vedeniu Sabres sa šikovného centra zatiaľ nepodarilo vymeniť do iného družstva, je však možné, že za Buffalo už neodohrá ani jeden súťažný duel.

"Nebudeme sa skrývať v jaskyni ani nepodľahneme tlaku. Ak by v danej situácii existovalo jednoduché riešenie, už by sme ho spravili. Riešime však každučkú možnosť, aby sme sa pohli vpred," poznamenal generálny manažér Kevyn Adams.

Jack Eichel doteraz v NHL absolvoval šesť sezón a v 375 dueloch nazbieral 355 bodov za 139 gólov a 216 asistencií. Do play-off sa však Sabres nedostali ani raz. Od marca 2021 však Eichel nehral, má totiž problémy s platničkou v krku.

Vedenie klubu a hokejista sa rozchádzajú v názoroch na liečbu tohto zraneniam, ktoré Eichel utrpel v zápase. A aj tento rozpor so sebou priniesol možnosť odchodu útočníka do iného klubu.