Šatan kandiduje do Rady IIHF: Aké sú jeho šance v nabitej konkurencii?

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan (46) sa v nadchádzajúcich voľbách do orgánov Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) uchádza o členstvo v Rade IIHF. Sám hodnotí svoje šance ako nízke, keďže kandidátov je vyše dvadsať.

Voľby sa uskutočnia v rámci kongresu IIHF, ktorý sa koná tento týždeň v Petrohrade. Zástupcovia členských asociácií sa ňom budú okrem ďalších členov exekutívy voliť aj nového prezidenta IIHF. O stoličku po odchádzajúcom Reném Faselovi, ktorý vedie medzinárodnú federáciu od roku 1994, má záujem päť kandidátov. Tí v piatok oficiálne odprezentujú svoje kandidatúry, samotné voľby sa uskutočnia v sobotu.

Voľby do orgánov IIHF sa pôvodne mali konať na petrohradskom kongrese v septembri 2020. Pre obmedzenia spojené s cestovaním a reštrikcie súvisiace so šírením koronavírusu sa však členovia Rady IIHF po debate so zástupcami členských asociácií uzniesli, že volebný kongres preložia na september 2021. Týmto rozhodnutím zároveň predĺžili mandát všetkých členov v orgánoch IIHF vrátane funkcie prezidenta o dvanásť mesiacov.

Návrhy nových mien do orgánov IIHF mohli členské asociácie zasielať do 30. júna 2021. SZĽH nominoval na jednu z deviatich pozícií v Rade IIHF Miroslava Šatana.

"Je veľa kandidátov, na pozíciu v Rade IIHF je ich vyše dvadsať. Takže bude to veľmi ťažké. Nijako som neloboval, neberiem to veľmi vážne. Povedal som si, že to tento rok vyskúšam, možno získam nejakú prvú skúsenosť. Uvidíme, čo to prinesie. Šance sú malé, záujemcov je veľa," povedal Šatan ešte pred utorkovým odletom slovenskej delegácie do Petrohradu.

Bývalý dlhoročný reprezentant a kapitán majstrov sveta z Göteborgu sa môže stať tretím slovenským členom exekutívy IIHF. Prvým bol bývalý šéf slovenského hokeja Juraj Široký, a to v dvoch volebných obdobiach za sebou v rokoch 2003 až 2008, resp. 2008 až 2012. Následne zástupcovia členských asociácií zvolili do Rady IIHF ďalšieho bývalého prezidenta SZĽH Igora Nemečka. Ten bol súčasťou výkonného orgánu v rokoch 2012 až 2016. V máji 2016 sa neúspešne uchádzal o znovuzvolenie.

Okrem Šatana sa o miesto v Rade IIHF uchádza ďalších 17 mužských kandidátov a dve ženské kandidátky. O stoličku prezidenta po Reném Faselovi má záujem päť kandidátov - Dán Henrik Bach Nielsen, Čech Petr Bříza, Bielorus Sergej Gončarov, Nemec Franz Reindl a Francúz Luc Tardiff. Veľký favoritom je Reindl, prezident Nemeckého hokejového zväzu a dlhoročný funkcionár v štruktúrach IIHF. Dosluhujúci šéf IIHF René Fasel by si v kresle dokázal predstaviť aj Petra Břízu.

"Peter aj Franz sú dobrí kandidáti. Z osobného hľadiska mi imponuje, že obaja sú bývalí hokejisti. Je dôležité mať na čele niekoho s dostatočnými vedomosťami o hokeji ako hre. Vo funkcii prezidenta im môžu pomôcť pri niektorých náročných rozhodnutiach," povedal Fasel.

"René Fasel bol na čele IIHF 27 rokov, za to obdobie sa nikto iný ani neodvážil ísť proti nemu kandidovať. Na doterajších volebných kongresoch mu funkciu vždy iba predlžovali. Až teraz je päť kandidátov. Osobne sa poznám s Petrom Břízom a Franzom Reindlom z môjho pôsobenia pri Tíme Európy na Svetovom pohári 2016, kde ja som bol generálny manažér a Reindl bol náš prezident. Podaril sa nám vtedy spoločne pekný úspech v podobe účasti vo finále. Ostatných kandidátov na prezidenta IIHF poznám z predchádzajúcich kongresov. Je ťažké odhadnúť, kto vyhrá. Mám svojho favorita, uvidíme, čo mi to vyjde," dodal Šatan.

Okrem prezidenta bude kongres voliť aj senior viceprezidenta, troch regionálnych viceprezidentov (pre oblasť Ameriky, Ázie a Oceánie, Európy a Afriky), ďalších deväť členov Rady IIHF a tiež dvoch audítorov, ktorí budú mať na starosti monitoring a vyhodnocovanie finančných transakcií IIHF so zreteľom na krátkodobé a dlhodobé operácie. Zaujímavosťou je, že funkčné obdobie všetkých volených členov do orgánov nebude trvať štyri roky, ako býva zvykom, ale výnimočne až päť. Dôvodom je skutočnosť, aby sa nové voľby v septembri 2025 nekonali niekoľko mesiacov pred ZOH 2026, ale až po nich. Následne sa funkčné obdobie opäť skráti na štyri roky.



Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov IIHF:

Prezident IIHF: Henrik Bach Nielsen (Dán.), Petr Bříza (ČR), Sergej Gončarov (Biel.), Franz Reindl (Nem.), Luc Tardiff (Fr.)

Senior viceprezident: Reindl, Bach Nielsen, Bříza, Gončarov, Bob Nicholson (Kan.)

Regionálny viceprezident – pre oblasť Ameriky: Nicholson, Dave Ogrean (USA), pre oblasť Ázie a Oceánie: Gleb Karatajev (Kaz.), Aivaz Omorkanov (Kirgiz.), Thomas Wu (Hongkong), pre oblasť Európy a Afriky: Bach Nielsen, Bříza, Gončarov, Reindl, Tardiff

Člen Rady IIHF – ženy: Zsuzsanna Kolbenheyerová (Maď.), Marta Zawadzká (Poľ.), muži: Bach Nielsen, Bříza, Pavel Bure (Rus.), Joaquin De La Garma (Mex.), Andrea Gios (Tal.), Gončarov, Frank Gonzalez (Šp.), Heikki Hietanen (Fín.), Karatajev, Viesturs Koziols (Lot.), Anders Larsson (Švéd.), Jan Mölder (Est.), Petras Nauseda (Lit.), Ogrean, Reindl, Raeto Raffainer (Švaj.), MIROSLAV ŠATAN (SR), Tardiff

audítor: Gios, Fabio Oetterli (Švaj.), Hub van Grinsven (Bel.)