Štartuje najvyššia hokejová súťaž na Slovensku: TOTO sú dôležité dátumy sezóny

Stále v tieni pandémie koronavírusu, za prísnych hygienických opatrení, no za účasti divákov a s kompletným 1. kolom odštartuje v piatok nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže - Tipos extraligy. Vlani sa v úvode nemohli odohrať tri zápasy, teraz nehlási ani jeden klub vo svojom kádri pozitívne prípady na COVID-19.

Liga vstúpi už do 29. ročníka a diváci sa v piatok môžu tešiť na kompletný šesťzápasový program. Vlani sa pre pozitívne prípady v Nových Zámkoch, Košiciach a Miškovci odohrali v úvode len tri duely.

Extraliga má v sezóne 2021/2022 dvanásť účastníkov. Všetky kluby sú slovenské, keďže maďarský zástupca DVTK Jegesmedvék Miškovec sa rozhodol v extralige nepokračovať. Na ligovej mape už nefiguruje ani Detva, klubová licencia sa presunula do Prešova. Úradujúci majster HKM Zvolen sa v úvodnom kole základnej časti stretne s nováčikom HK Spišská Nová Ves, HK Dukla Ingema Michalovce hostí HC Mikron Nové Zámky, MHK 32 Liptovský Mikuláš privíta HK Poprad, HK Nitra sa stretne s HC Košice, na ľade HC 21 Prešov sa predstaví HC´05 Banská Bystrica a HC Slovan Bratislava čaká doma HK Dukla Trenčín.

Každý tím odohrá v základnej časti päťdesiat zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku. S regionálnymi rivalmi odohrá každý tím navyše ďalšie dva zápasy. Prvých šesť tímov po základnej časti si zabezpečí priamu účasť v play off, tímy na 7.-10. mieste sa predstavia v kvalifikácii. Jedenástemu mužstvu sa po ZČ skončí sezóna, dvanáste bude hrať o zotrvanie v baráži s víťazom Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Definitívnu podobu baráže oznámili vedenia súťaží až v stredu. Obe mužstvá budú môcť do zápasu nasadiť maximálne päť zahraničných hráčov, pričom nezáleží na poste. Baráž sa bude hrať na štyri víťazné zápasy a začne sa dvoma duelmi na ľade klubu z nižšej súťaže. Tímy Tipos SHL môžu do zápasov nasadiť maximálne štyroch legionárov, čo je o jedného menej než v predchádzajúcej sezóne. Zároveň platí, že brankár nemôže byť cudzinec. Extraligisti môžu mať v zápasoch až sedem legionárov vrátane brankárov.

"Zástupcovia oboch súťaží sa dohodli na kompromise, že počas baráže môžu za každý klub nastúpiť maximálne piati zahraniční hráči, pritom počet zahraničných brankárov nebude obmedzený," uviedol člen ligových rád oboch súťaží a manažér športového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Rastislav Konečný. Výkonný výbor SZĽH schválil pravidlo, že ak v SHL zvíťazí farmárske alebo B-mužstvo extraligového klubu, postúpi do baráže zdolaný finalista SHL. Ak by aj ten bol farmou alebo "béčkom", baráž by sa nekonala. Termín baráže o extraligu sa začne štvrtý deň po skončení finále SHL.

Pred novou sezónou hrozilo, že najvyššiu súťaž opustí väčšina tímov združených v Asociácii profesionálnych hokejových klubov (APHK). Memorandum o založení Profesionálnej hokejovej ligy (PHL) nepodpísali z účastníkov najvyššej súťaže len HC Slovan Bratislava a HK Dukla Ingema Michalovce. Kluby mali viacero požiadaviek na zväz, nakoniec sa však dohodli a do konca mája sa všetky prihlásili do Tipos extraligy.

Základná časť vyvrcholí, ak sa nestane nič nečakané, záverečným kolom 15. marca. Prvé súboje predkola play off sú na programe o tri dni neskôr, začiatok štvrťfinále je naplánovaný na 25. marca. O novom šampiónovi sa rozhodne najneskôr 7. mája 2022. Zostavenie a konečnú podobu termínovej listiny ovplyvnil fakt, že HK Poprad čaká v novembri, a v prípade postupu aj v januári, Kontinentálny pohár. HC Slovan Bratislava a HC Košice majú vo svojich halách v januári majstrovstvá Európy v hádzanej a HC ´05 Banská Bystrica musí pre rekonštrukciu zimného štadióna odohrať úvodných 22 kôl na klziskách súperov.

V novej sezóne sa nemenia podmienky štartu legionárov či juniorov. "Rovnako ako doteraz môže nastúpiť za jedno družstvo v stretnutí maximálne sedem zahraničných hráčov vrátane brankára. Na zápasovej súpiske budú musieť mať dve garantované miesta hráči do 20 rokov," uviedol Konečný.

Priebeh nového ročníka môže opäť narušiť pandémia koronavírusu. S výnimkou niekoľkých zápasov sa takmer celý predchádzajúci odohral bez prítomnosti fanúšikov na tribúnach. V súčasnosti zástupcovia klubov veria, že stretnutia uvidí naživo čo najviac divákov. "Kluby sú pripravené popasovať sa s ďalšou výzvou. Z pohľadu partnerov je dôležité, aby fanúšikovia boli na tribúnach. Samozrejme, prvoradá bude bezpečnosť všetkých aktérov, nechceme nikoho ohrozovať a nechceme, aby zimné štadióny boli epicentrami šírenia koronavírusu. Našťastie, partneri pochopili vážnosť situácie a naďalej nás podporujú. V predošlých dňoch sa kluby mohli zapojiť do výzvy Fondu na podporu športu a získali spätne časť kompenzácií za prvý polrok 2021. Dúfame, že nasledujúca sezóna sa odohrá bez vážnejších komplikácií. Robíme všetko pre to, aby sa nový ročník odohral podľa pripraveného harmonogram a najlepšie aj s fanúšikmi na tribúnach," uviedla riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová, ktorá uviedla, že približne 80 percent hráčov je zaočkovaných. Pre ostatných platia pravidlá zdravotníckych orgánov SR:

"Platia tie isté režimy ako v iných sférach, čiže nezaočkovaní sa budú musieť testovať." Liga má pripravené scenáre aj v prípade, že by musela odkladať zápasy pre nákazu v tímoch, alebo keby prišiel ďalší lockdown. "Stále sa riadime manuálom pre profesionálne športy, to znamená, že ako minulý rok by v prípade lockdownu liga vydržať mohla a hráči budú môcť odohrať zápasy. My sa to v takom prípade budeme snažiť priblížiť fanúšikom všetkými platformami, či už prostredníctvom TV, cez sociálne siete a ďalšie platformy," uviedla riaditeľka APHK.

Kluby chcú opäť dávať viac priestoru mladým domácim hráčom a zvýšiť úroveň súťaže. "V poslednej sezóne, ktorá bola pod rúškom pandémie a museli sa dohrávať zápasy, niektoré sa ani nedohrali, sme mali veľa problémov. Naši partneri nás však podržali a vďaka tomu môžeme napredovať. Naším záujmom, teda záujmom klubov je v prvom rade aj do budúcnosti rozvíjať talent mladých hráčov. Budeme na tom pracovať a dúfam, že to budeme každým rokom posilňovať," dodala Büdiová.



Program 1. kola TIPOS Extraligy 2021/2022, piatok 24. septembra:

16.30 HK DUKLA Ingema Michalovce – HC Mikron Nové Zámky

17.00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Poprad

18.00 HKM Zvolen – HK Spišská Nová Ves

18.00 HK Nitra – HC Košice

18.00 HC 21 Prešov – HC ´05 Banská Bystrica

19.00 HC SLOVAN Bratislava – HK DUKLA Trenčín



Dôležité dátumy sezóny 2021/22 v Tipos Extralige:

1. kolo základnej časti: 24. septembra 2021

záverečné kolo základnej časti: 15. marca 2022

začiatok predkola play off: 18. marca 2022

začiatok štvrťfinále: 25. marca 2022

najneskorší termín pre spoznanie nového majstra: 7. mája 2022