Komické predstavenie predviedol v zápase španielskej La Ligy útočník Getafe CF Jaime Mata. Jeho tím viedol v závere zápasu nad Atléticom Madrid tesne 1:0 a potreboval naťahovať čas.

A Mata to zobral naozaj zodpovedne. Za bránkovou čiarou v rohu ihriska bol síce faulovaný, ale aby získal pre svoj tím trochu viac času, postavil sa a vzápätí sa hodil do priestoru ihriska, aby mohol byť následne ošetrený. Domácemu mužstvu to ale nepomoho, Atlético napokon duel otočilo vo svoj prospech a vyhralo 2:1.