Rebel Balotelli parádne trafil: Aha, ako vysmial súperovho trénera za osem rokov starý výrok!

Taliansky futbalista Mario Balotelli (31) zažiaril v Turecku! Strelil parádny gól a v rámci jeho oslavy sa prišiel vysmiať trénerovi súpera Sergenovi Yalcinovi za osem rokov starý výrok na jeho osobu.

Taliansky útočník sa prebúdza v drese tureckého tímu Adana Demirspor. Vďaka jeho gólu a asistencii sa podarilo Demirsporu vyrovnať na pôde Besiktasu Istanbul z 0:3 na konečných 3:3.

Balotelli trafil naozaj parádne a v rámci oslavy svojho gólu sa pribehol vysmiať svojským spôsobom trénerovi súpera Sergenovi Yalcinovi. Známy futbalový rebel si prstami ukazoval na hlavu.

Išlo o reakciu na osem rokov staré vyjadrenie Sergena Yalcina. Ten v tom čase pracoval ako televízny expert. Balotelli ešte ako hráč Manchesteru City zahodil vyloženú šancu v prípravnom zápase proti LA Galaxy, keď loptu poslal mimo bránky ľahkovážnou pätičkou. Vzápätí ho tréner Roberto Mancini vystriedal.

„Nemá mozog, keby som bol na Manciniho mieste, vyhodil by som ho!" reagoval na Balotelliho v tom čase Yalcin.

Súčasný tréner Besiktasu sa po stretnutí s Demirsporom vyjadril na margo Balotelliho provokačnej oslavy gólu. Nezabudol si do Taliana opäť "rypnúť". Podľa jeho názoru totiž Balotelli nezniesol, že mu vlani nevyšiel prestup do Besiktasu.

„Je to prvýkrát, čo vidím hráča, že robí niečo takéto trénerovi. Nechápal som, prečo to urobil, možno dôvodom je, že vlani neprestúpil do Besiktasu. To svedčí o jeho osobnosti."