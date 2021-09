Stoch si našiel nový klub: Je to výzva, som rád, že ma chce tréner!

Slovenský futbalový stredopoliar Miroslav Stoch sa stal novou posilou Slovana Liberec. Bývalý reprezentant podpísal so štrnástym tímom najvyššej českej súťaže kontrakt do konca sezóny.

Účastník MS 2010 v JAR i EURO 2016 vo Francúzsku prišiel do Liberca ako voľný hráč, predtým si obliekal dres poľského Zaglebia Lubin. "Som tu pár dní a zatiaľ všetko pôsobí príjemne, najmä kabína je super. Som rád, že ma chce tréner, je to pre mňa výzva. Budem potrebovať nejaký čas, aby som dohnal kondičné resty. Verím však, že dokážem tímu pomôcť a prispejem k tomu, aby sa Liberec posunul v tabuľke vyššie. Tam, kde je teraz, určite nepatrí, to si uvedomujú všetci," uviedol Stoch pre oficiálnu webovú stránku Liberca.



Stoch začal kariéru v Nitre, ale už ako 17-ročný podpísal profesionálnu zmluvu s londýnskou Chelsea. V drese anglického klubu sa však príliš nepresadil a za "The Blues" odohral iba štyri zápasy. Jeho ďalšími pôsobiskami boli Fenerbahce Istanbul, PAOK Solún, Slavia Praha či Bursaspor.