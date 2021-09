Agresor napadol 16-ročného majstra sveta v jiu jitsu: Spacifikoval ho bez jedinej rany!

Alex Williams (16) je majstrom sveta v bojovom umení jiu jitsu. Užíval si obed na lavičke, keď ho napadol neznámy agresor. No Williams zachoval chladnú hlavu, využil svoje schopnosti a útočníka spacifikoval bez jediného úderu!

Tomu sa povie zlý výber!

Neznámy agresor napadol 16-ročného Alexa Williamsa - majstra sveta v jiu jitsu - počas obedu na lavičke na ulici Guisborough High Street v anglickom North Yorkshire. Dopadlo to presne tak, ako by ste si mohli myslieť.

Williams útočníka spacifikoval bez použitia čo i len jediného úderu. Napriek tomu, že v súboji mal jasne navrch, bol to práve on, kto musel vyhľadať lekársku pomoc. Skončil v nemocnici na šití, pretože páchateľ ho stihol uhryznúť do ucha. Ošetrenie si vyžiadalo šesť stehov.

„Rozbijem ti hlavu," mal sa vyhrážať neznámy útočník Williamsovi, keď k nemu pristúpil.

Williams opisoval, ako k incidentu došlo, pre miestnu rozhlasovú stanicu Teesside Live.

„Ako sa približoval ku mne, videl som príležitosť brániť sa a tiež bojovať, tak som ju využil. Rozhodol som sa brániť, bol som sústredený. Samozrejme som sa obával toho, či nemá pri sebe nôž. Pretože sa mi vyhrážal, že ma bodne. Ale v podobných situáciách ide o prežitie a ja som na neho bol našťastie pripravený.“