Tá pliaga si ma našla: Dvakrát očkovaná Madi Wilsonová obeťou vírusu

Je úplne vyčerpaná, hoci je dobre trénovaná športovkyňa a dvakrát očkovaná! Austrálsku plavkyňu Madison Wilsonovú skolil covid aj napriek tomu, že vakcináciu má za sebou a vždy dodržiavala všetky preventívne opatrenia. „Tá pliaga si ma našla. Som totálne slabá a neviem pochopiť, ako na tom môže byť neočkovaný človek,“ napísala na svojom instagramovom profile.

Napriek dvojitému očkovaniu skončila zlatá a bronzová z OH v Tokiu v nemocnici v Neapole, kde sa konala jedna časť seriálu International Swimming League (ISL). Je z toho v šoku, lebo si nedokáže vysvetliť, kde sa mohla nakaziť. Po pozitívnom teste ju poslali do nemocnice na ďalšie pozorovanie a vyšetrenia. Ona sama si skutočnosť, že si ju tá pliaga našla, vysvetľuje náročným programom posledných mesiacov.

„Bolo to bláznivých pár mesiacov a myslím si, že fyzické a psychické vyčerpanie ma urobilo zraniteľnejšou,“ napísala na svojom instagramovom profile a dodala: „Keď vás covid zasiahne, tak to zacítite. No desí ma, čo tento vírus dokáže, dokonca aj po očkovaní!“ Madi ďakuje všetkým za podporu od známych i neznámych, no teraz si sama naordinovala oddych.