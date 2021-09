Rory Sabbatini Slovákom odpustil obvinenia o rasizme a má nové tetovanie: Hľadá bývanie na Slovensku!

Život na Slovensku si užíva! Golfista Rory Sabbatini (45) zažil po životnom úspechu na olympijských hrách v Tokiu sklamanie z komentárov Slovákov, ktorí ho kvôli tetovaniu obviňovali z rasizmu. Aj napriek tomu sa však pod Tatrami cíti mimoriadne dobre a dokonca rozmýšľa o tom, že by sa na Slovensko o pár rokov aj presťahoval. Počas rozhovoru pre Nový Čas dokonca odhalil aj nové tetovanie, ktoré si dal vyhotoviť po zisku striebornej olympijskej medaily.

Aké boli vaše prvé dojmy po prílete do Tokia?

- Zažiť atmosféru OH na vlastnej koži bolo pre mňa niečo neskutočné. Je to zážitok na celý život. Nepovedal by som, že som bol nervózny, skôr nesmierne vzrušený. Vedel som, že na golfovom turnaji sa mi môže podariť nejaký úspech.

Veľa ľudí na Slovensku váš úspech prekvapil, napriek tomu vám všetci fandili. Ako ste to prežívali vy?

- S mojím výkonom v nedeľu som vôbec nebol spokojný. Nasledujúci deň som sa vybral na green s pocitom, že chcem zahrať birdie na každej jamke. Vravel som si, že nemám veľmi čo stratiť a to mi rozviazalo ruky. Stáť potom na pódiu a počuť počas ceremoniálu slovenskú hymnu... Bol som v tej chvíli naozaj dojatý!

Potom prišli ale kontroverzné komentáre o rasizme...

- Určite ma to ranilo. To tetovanie je pre mňa veľmi osobná záležitosť. Vytvorili sme s manželkou krásny symbol lásky, ktorý sa zmenil na niečo škaredé. Ale už som k tejto veci povedal všetko, čo som povedať chcel.

Ako teraz po tejto kauze vnímate Slovákov?

- Okrem tejto jednej nepríjemnosti nemôžem na Slovákov povedať jediné krivé slovo. Slováci milujú šport. Zastavia ma na ulici, aby mi pogratulovali, sú vždy veľmi úctiví. Reprezentantov si veľmi vážia.

Počuli sme, že po návrate z OH ste si dali spraviť nové tetovanie...

- Jedno dievča z nášho tímu mi povedalo, že ak sa mi podarí získať medailu, musím si dať vytetovať olympijské kruhy... Tak som k tomu pridal navyše aj slovenský dvojkríž. Chcem, aby všetci vedeli, že reprezentujem Slovensko.

Plánujete sa na Slovensko aj presťahovať?

- Pravdepodobne to bude o pár rokov, áno. Momentálne na Slovensku len prenajímame, ale už sa obzeráme po dome alebo byte, ktorý by sme mohli kúpiť. Krajina je nádherná, vždy si to tu užívam. Mám tu rozbehaných aj veľa aktivít. Mojou snahou je motivovať najmä juniorských golfistov.

Ako dobre viete po slovensky?

- Pracujem veľmi tvrdo na tom, aby sa moja slovenčina zlepšila. Najväčším učiteľom je nevlastný syn Šimon. Slovná zásoba preto zahŕňa veľa zvierat a ďalších slov, pre ktoré nemám využitie.

Známy je aj váš vzťah k elektrickým autám, idú dokopy s golfom?

- Golf je šport, pri ktorom si užívam prírodu a čerstvý vzduch. Elektrické autá sú šetrné k životnému prostrediu. Je to skvelá kombinácia. Všetci predsa chceme pre naše deti čo najkvalitnejšie životné prostredie.