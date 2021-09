Šumbera zachraňoval život spoluhráčovi Egertovi: Chytil som mu jazyk a nadýchol sa!

Mohlo sa to skončiť tragédiou! Po polhodine hry víkendového ligového súboja AS Trenčín – FK Senica (3:3) sa zrútil po zrážke hlavami s Kelvinom Piresom (21) na trávnik takmer dvojmetrový český obranca hostí Tomáš Egert (27).

K ležiacemu krajanovi pribehol Šimon Šumbera (30) a vďaka pohotovej reakcii zrejme zachránil spoluhráčovi život.

Všimol si, že po nekoordinovanom páde nejaví známky pohybu. Nestratil duchaprítomnosť a poskytol mu prvú pomoc.

„Hneď som vedel, že môže byť zle. Hovoril som na neho, no vôbec nereagoval. Ležal bezvládne s pretočenými očami a chrčal. Nie som zdravotník, ale napadlo mi vytiahnuť mu jazyk. Našťastie mal pootvorené ústa, lebo jeho čeľusťou som veľmi nepohol,“ opísal Šumbera pre Nový Čas dramatické chvíle.

Za to, ako sa zachoval v ťažkej situácii, si český stredopoliar, ktorý prišiel do Senice zo Zbrojovky Brno, zaslúži obdiv a uznanie. Nespanikáril. Naopak, intuícia prežitia ho naštartovala k záchrannej akcii kamaráta. „Chytil som mu jazyk a našťastie sa nadýchol. Prebral sa, hoci si to asi nepamätá. Vravel som mu, aby vyplazil jazyk. Urobil to a začal sa pomaly otáčať.“

Skromný Šumbera, ktorý proti Trenčínu raz skóroval a na tretí gól asistoval, tvrdí, že nerozmýšľal nad tým, či mu zachránil život. „Verím, že by to urobil lekár s masérmi, ktorí vzápätí pribehli. Zastavovali silné krvácanie na čele, lebo mu krv zaliala aj oči. Pri poznámke, že som mu vyťahoval jazyk, mi neveril.“ Egert hneď striedal. Po zápase sa podrobil vyšetreniu hlavy. Všetko dobre dopadlo a domov už išiel autobusom s mužstvom.