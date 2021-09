Pikantné priznanie českej zápasníčky MMA: Sex? Aj dve hodiny pred zápasom!

Česká zápasníčka MMA Martina Jindrová nemá problém hovoriť o intímnych témach. Najviac jej pred zápasmi pomáha jediná aktivita.

"Sex mi pomáha, odreagujem sa ním, prídem na iné myšlienky, uvoľním sa. Na tréningu alebo v zápase potom podám lepší výkon. Myslím, že veľa žien to tak má, akurát o tom nehovorí. Keď je to ráno a zápas večer, tak to stačí. Pokojne aj dve hodinky pred zápasom, aby som sa stihla pripraviť," povedala Jindrová v relácii Česká ulička na stanici O2 TV Sport.

Bývalá kickboxerka fandí futbalistom Plzne a obdivuje tenistu Rafaela Nadala. Jeho podpis má dokonca vytetovaný na krku. "Veľká láska, môj idol. Zbožňujem ho hlavne kvôli tomu, že mal tiež niekoľko zranení. Bol najlepší na svete, zranil sa, ale vždy sa vrátil a zasa bol najlepší," dodala.