Skvelý vstup do šampionátu: Slovenky získali bronz v hliadkach K1

Slovenské kajakárky Jana Dukátová, Soňa Stanovská a Eliška Mintálová získali bronzové medaily na MS vo vodnom slalome v súťaži hliadok. Titul si vybojovali Britky, striebro reprezentantky Českej republiky.

Domáce reprezentantky dosiahli v kanáli v Čunove čas 107,72 s a so štyrmi trestnými sekundami zaostali o 6,48 s za víťaznými Britkami v zložení Kimberley Woodsová, Fiona Pennieová a Mallory Franklinová.

Druhé Češky mali s dvoma trestnými sekundami manko 5,47 s. Štvrté skončili Slovinky, piate reprezentantky Nového Zélandu a šieste miesto obsadili slalomárky Ruskej kanoistickej federácie.

"Myslím si, že jazda bola relatívne dobrá, vedeli sme na seba reagovať. Škoda tých ´ťukov´, to ma trošku mrzí. Mohla z toho byť ešte lepšia pozícia. Štyri sekundy sú štyri sekundy. Máme bronz a treba sa z toho tešiť," povedala po pretekoch Mintálová.

Skúsená Dukátová priznala, že spolu so svojimi reprezentačnými kolegyňami nemali veľa času na spoločný tréning: "V uplynulej dobe sa nám v hliadkach príliš nedarilo, veľakrát sme odchádzali bez medaily aj tam, kde sme ju mohli získať. Sme radi, že sa nám to podarilo teraz v domácom prostredí a hneď v prvej kategórii. Máme za sebou jeden desaťminútový tréning hliadok, kde sme si na seba ledva zvykli, takže je to super. Vstávali sme skoro a napokon sme tu v tomto počasí museli vyčkávať. Tak to niekedy býva, treba sa prispôsobiť. Teším sa, že hneď po prvom dni máme medailu."

Organizátori museli posunúť štart o viac ako polhodinu, v priestoroch areálu v Čunove od rána pršalo a fúkal aj silný vietor. "Tým, že sa štart posunul o tridsať minút, už sme boli prezlečené a chceli sme sa ísť rozjazdiť. Do toho pršalo a fúkalo, tak sme zase museli ísť do tepla. Myslím si, že jazda bola napriek všetkému veľmi dobrá. Ja som v reprezentácii v K1 prvýkrát a hneď mám medailu, takže som spokojná," uviedla Stanovská.



Výsledky:

1. Veľká Británia (Kimberley Woodsová, Fiona Pennieová, Mallory Franklinová) 101,24 (0), 2. Česko (Kateřina Minaříková Kudějová, Antonie Galušková, Lucie Nesnídalová) 106,71 (2), 3. SLOVENSKO (Eliška Mintálová, Jana Dukátová, Soňa Stanovská) 107,72 (4), 4. Slovinsko 108,23 (2), 5. Nový Zéland 115,12 (0), 6. Ruská kanoistická federácia 115,43 (6), 7. Poľsko 121,41 (2), 8. Španielsko 124,14 (6), 9. Francúzsko 155,92 (5).