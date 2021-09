Olympijská víťazka hospitalizovaná kvôli COVIDU: Fanúšikov vyzýva k vakcinácii

Olympijská víťazka Madison Wilsonová bola v Taliansku hospitalizovaná kvôli pozitívnemu testu na COVID-19 a ťažkostiam v oblasti hrudníka.

Dva mesiace po tom, čo v Tokiu stála s austrálskym tímom na stupňoch víťazov štafety 4x100, cestuje s tímom LA Current v rámci International Swimming League. Kvôli pozitívnemu výsledku testu na COVID-19 sa v poradí ôsmich pretekov v Taliansku nezúčastnila.

Plavkyňa opustila tím a kvôli malým zdravotným problémom v oblasti pľúc a hrudníku bola hospitalizovaná. Z nemocničného lôžka poslala fanúšikom odkaz k zamysleniu. „Verím, že je to impulz k obozretnosti. COVID je vážna vec a keď udrie, tak tvrdo. Bola by som hlúpa, ak by som povedala, že som sa nebála,“ píše na sociálnej sieti Wilsonová. Vírusom sa nakazila aj napriek absolvovanej vakcinácii. „Síce mám za sebou dve dávky vakcíny a dbala som na bezpečnostné predpisy, vírus ma dostal. Prosím, pokračujte v očkovaní.“