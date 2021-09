Fakty o celebritnej lúpeži roka u Dominiky Cibulkovej: Vykradli ju omylom?

Sobotňajšia krádež v luxusnom bratislavskom byte tenisovej hviezdy Dominiky Cibulkovej (32) sa vôbec nemusela stať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Niekoľkočlenná skupina zločincov sa totiž najskôr vlámala do susedného bytu, odkiaľ ju vyhnal štekot psov! „Keď sa ale zločinci rozhodli lúpiť, tak pokračovali u susedov,“ povedal pre Nový Čas bývalý elitný kriminalista Matej Snopko.

Dominika bola s manželom Michalom a synom Jakubkom v čase krádeže na dovolenke v slnečnom Toskánsku. „Keď páchatelia zistia, že jeden byt je strážený, nič to pre nich neznamená a zvolia si náhradné riešenie. Keď kamera nie je napojená na pult centrálnej ochrany, tak v prípade luxusnejších bytov to nie je veľmi dobré, lebo títo ľudia majú na to peniaze a majú majetok, ktorý je podľa môjho názoru dobré si zabezpečiť. Pult centrálnej ochrany funguje tak, že keď niekto vojde do bytu, upozorní to ľudi pri pulte a tí tam vyšlú políciu alebo zásahovú jednotku,“ vysvetlil expert na profilovanie páchateľov M. Snopko.

„Pravdepodobne päťčlenná skupina sa po zúrivom štekote presunula na terasu vedľajšieho bytu, kde vypáčila dvere vedúce z terasy do bytu. Z jeho vnútorných priestorov následne odcudzili 2 ks cestovných kufrov, do ktorých páchatelia vložili odcudzené veci,“ vysvetlila vo svojom stanovisku polícia.

Kašlali na kamery?

Dominika síce má v byte kamerový systém, ale ani ten vlamačov neodradil. „Ak máme kamery, je to fajn, ale tie nemusia zlodejov odradiť, lebo si ich nemusia ani všimnúť. A ak ju teda máme, je otázne, či sa na ňu počas dovolenky stále pozeráme a takto si strážime byt,“ pokračoval Snopko a dodal: „Keď vás ale vykradnú, vidíte, čo vám odcudzili, kde sa pohybovali, polícii môžete ukázať, kde majú zaisťovať stopy a keď sa podarí, tak identifikovať tých darebákov.“

Spresňujú škodu

Lupiči sa u Cibulkovej zrejme poriadne nabalili. Hoci v čase našej uzávierky nebola výška škody známa, v kuloároch sa hovorí o poriadne tučnej sume. „Presná výška spôsobenej škody, ako aj zoznam odcudzených predmetov v súvislosti s vami uvedenou krádežou je v súčasnosti predmetom dokazovania. Vyšetrovanie aj naďalej pokračuje, ďalšie informácie k prípadu nie je možné poskytnúť,“ povedal pre Nový Čas hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.

Čo odporúča Snopko:

- nepodávať informácie o pobyte na soc. sieťach

- napojenie na pult centralizovanej ochrany

- alarm kombinovaný s kamerou

- strážneho psa

- oblepiť nehnuteľnosť oznámeniami o kamerovom monitorovaní

Sociálne siete škodia

Cibulková patrí medzi ľudí, ktorí sa svojím úspechom netaja. Peniaze si vydrela na kurtoch a tak sa rada na sociálnych sieťach pochváli luxusom. „Bez ohľadu na to, či máme kamery, alarmy atď., treba si zvážiť, či je dobré na sociálnych sieťach oznamovať, kde a kedy pôjdeme na dovolenku. Pretože na sociálne siete chodia aj kriminálnici. A tí nepotrebujú nič iné, iba tieto informácie.

Niekedy starí vlamači museli chodiť okolo domu, zistiť si zvyky majiteľa, aké má zabezpečenie, či má, alebo nemá psa, či dávajú susedia pozor, dávali sa keksíky pod rohožky a pod. Noví zlodeji môžu pohodlne sedieť doma a zistia si, či je celebrita doma, aké má zariadenie domu, aké má auto v garáži, lebo toto všetko sa fotí v dome a nie v králikárni.

Obeť mu to všetko umožní. a vlastne si takto k sebe pozýva vlamačov. Zlodej je teda celý šťastný, že sociálne siete takto existujú. A kradnúť potom môžu aj jednotlivci aj gangy a všetci, ktorým sa nechce robiť,“ varuje M. Snopko.