Tréningový partner Conora McGregora v problémoch: Z podniku odchádzal v putách!

Americký MMA zápasník Dillon Danis na seba opäť upútal pozornosť po tom, čo ho v pondelok v noci z nočného klubu vyviedla polícia.

Celý incident sa mal odohrávať pred klubom Seaside Heights v New Jersey, teda meste, odkiaľ Danis pochádza. Ako je z videa zjavné, strážnik zápasníka s pomocou tamojšej ochranky zdvíha zo zeme a následne so spútanými rukami odnáša do auta. Dôvod zadržania MMA bojovníka však nateraz nie je známy.

Nejde o prvé problémy Američana so zákonom. V roku 2019 sa zúčastnil divokej bitky v jednom z newyorských podnikov. Sparring partner a priateľ hviezdneho Conora McGregora si z incidentu ťažkú hlavu nerobí. Na svoje sociálne siete pridal post s popisom „Potrebujete ľudí, ako som ja“ – známe z kultového filmu Scarface.