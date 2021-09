Hrozila svetová blamáž! Šampionát v Čunove bude, organizátorom ale chýba 150-tisíc eur

Prípravy majstrovstiev sveta vo vodnom slalome v čunovskom areáli sprevádzali komplikácie s financiami, ale šampionát sa napokon uskutoční. Organizátori však stále vykazujú veľkú stratu, ktorá sa podľa predsedu sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky Richarda Galoviča pohybuje okolo sumy 150.000 eur.

MS v kanoistike na divokej vode sa v bratislavskom Čunove uskutočnia od 22. do 26. septembra.

Komplikácie organizátorov vyriešil aspoň sčasti minister životného prostredia SR Ján Budaj. "Pán minister nám pomohol cez vodohospodársku výstavbu, ktorá je aj majiteľom areálu. Vodné dielo Gabčíkovo sa tak stalo našim generálnym partnerom. Veľmi si to vážime," povedal Galovič.

Šampionát sa bude niesť v znamení niekoľkých opatrení. Všetci športovci spoločne bývajú, na MS ich bude 800 z 50 krajín sveta. Majú spoločný transport a koordinované tréningy. "Je to pre nás veľká zodpovednosť zvládnuť to. Chceme si zachovať dobrú reputáciu, Slovensko je jedným z lídrov tohto športu na svete," dodal Galovič.

V slovenskom tíme je viacero vodných slalomárov, ktorí si robia zálusk na najvyššie priečky. Jedným z nich je strieborný medailista z OH v Tokiu Jakub Grigar. "Veľmi sa na to teším. Sú to preteky na domácej vode a v prostredí, ktoré si užívame. Už nech sa to začne," uviedol Grigar.

Kanál v Čunove prešiel tento rok rekonštrukciu, Grigar a ďalší pretekári zo Slovenska si ho už odskúšali niekoľkokrát: "Po rekonštrukcii je to jeden z najťažších kanálov vôbec, ale nám Slovákom by to mohlo vyhovovať, sme technickejší pretekári. Vždy je krásne sa predstaviť doma, pre nás je to skvelé."

Jeden z favoritov bude v C1 aj Alexander Slafkovský. V tomto ročníku Svetového pohára skončil celkovo štvrtý, na bronz mu chýbalo len málo. V záverečných pretekoch "ťukol" poslednú bránku. "Verím, že na MS ukážem všetko, čo je vo mne. Chcem ukázať, že som stále konkurencieschopný a že moje umenie na vode dokáže pre Slovensko získať nejakú medailu. Tým, že to bude doma, budú emócie o niečo väčšie," povedal Slafkovský.

V K1 žien sa bude o úspech snažiť Eliška Mintálová, ktorá tiež označila novú trať v Čunove za veľmi náročnú. Podľa nej budú rozhodovať detaily. Mintálová utrpela na OH v Tokiu zlomeninu palca, zranenie ju stále obmedzuje. "Chodím už normálne, ale niekedy ma to bolí. Neviem si ešte predstaviť, že by som mala ísť behať. V Čunove chcem predviesť solídne a vyrovnané jazdy. Robím zbytočné chyby, teraz chcem ukázať viac vyrovnanosti. Keď tu boli MS juniorov, tak som tu získala prvú medailu, preto sa neviem dočkať pretekov," uviedla slovenská reprezentantka.



Nominácia SR na MS:

K1 muži: Jakub Grigar, Adam Gonšenica, Martin Halčin

K1 ženy: Jana Dukátová, Eliška Mintálová, Soňa Stanovská

C1 muži: Alexander Slafkovský, Matej Beňuš, Marko Mirgorodský

C1 ženy: Simona Glejteková, Monika Škáchová, Zuzana Paňková



Slovenský tím pre extrémny slalom na MS 2021:

muži: Jakub Grigar, Martin Halčin, Adam Gonšenica, Pavol Andrássy

ženy: Eliška Mintálová, Soňa Stanovská, Kristína Ďurecová, Lucia Simonidesová



Slovenský tím pre zjazdový šprint na MS 2021:

C2 muži: Matúš Gewissler, Juraj Skákala, Peter a Pavol Hochschornerovci

C1 muži: Matej Beňuš, Ladislav Daník, Jaromír Ivanecký

C1 ženy: Katarína Kopúnová, Viktória Scholzová, Soňa Stanovská

K1 muži: Ondrej Macúš, Kamil Kaniščák, Samuel Herbort, Boris Rajniak

K1 ženy: Tereza Polónyová, Simona Maceková, Katarína Kopúnová



program MS:

streda 22. septembra:

9.00 tímové súťaže vodný slalom (finále) - 3x K1 ženy, 3x K1 muži, 3x C1 ženy, 3x C1 muži

13.15 tímové súťaže zjazd šprint (finále) - 3x C1 muži, 3x K1 ženy, 3x K1 muži, 3x C1 ženy



štvrtok 23. septembra:

9.00 K1 ženy a K1 muži – 1. jazda

11.40 K1 ženy a K1 muži – 2. jazda

15.00 C1 ženy a C1 muži – 1. jazda

17.00 C1 ženy a C1 muži – 2. jazda



piatok 24. septembra:

8.30 zjazd šprint K1 ženy, K1 muži, C1 ženy, C1 muži – 1. jazda

10.00 zjazd šprint K1 ženy, K1 muži, C1 ženy, C1 muži – 2. jazda

12.00 zjazd šprint C2 muži a C2 ženy – 1. jazda

12.45 zjazd šprint C2 muži – 2. jazda

13.45 extrémny slalom - ženy, muži



sobota 25. septembra:

9.00 semifinále K1 ženy, K1 muži

12.00 finále K1 ženy, K1 muži

14.00 zjazd šprint (finále) K1 ženy, K1 muži, C1 ženy, C1 muži, C2 muži, C2 ženy



nedeľa 26. septembra

9.00 semifinále C1 ženy, C1 muži

11.30 C1 ženy, C1 muži (finále)

15:15 extrémny slalom rozjazdy muži, ženy

16.30 extrémny slalom (finále) muži, ženy