Mladí Slováci najskôr proti Španielom na novom trávniku, potom proti Malte v Nitre

Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov spoznali dejiská zápasov v rámci októbrového asociačného termínu v kvalifikácii o postup na ME 2023.

Slováci sa v C-skupine najprv 8. októbra od 20.45 h predstavia na pôde favorizovaného Španielska na Štadióne La Cartuja v Seville. Následne 12. októbra privítajú doma rovesníkov z Malty v Nitre. Výkop stretnutia je naplánovaný o 16.30 h, informuje o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Štadión La Cartuja s kapacitou 60-tisíc divákov je známy slovenským fanúšikom futbalu. Počas nedávnych majstrovstiev Európy na ňom odohrali stretnutie základnej skupiny Slováci proti Španielom a utrpeli debakel 0:5. Slovenský výber do 21 rokov sa bude usilovať o lepší výsledok proti lídrovi C-skupiny. Španieli majú ako jediní po dvoch zápasoch kvalifikácie ME 2023 plný počet 6 bodov a skóre 6:1. Slováci patria do kategórie štyroch trojbodových tímov.

"Na zápase A-tímu v Seville sme boli aj s trénerom Kentošom osobne. S našim technickým vedúcim Martinom Hrnčírom sme ešte následne počas augusta absolvovali v Seville pracovnú cestu, čiže zázemie a štadión máme dobre zmapované. Je veľký a pekný, ale menia na ňom trávnik, v čase nášho duelu bude mať možno dva-tri týždne. Bude to kvalitné ihrisko a verím, že na ňom odohráme dobrý zápas,“ povedal asistent trénera SR "21" Tibor Goljan.

V rokoch 1997 - 1999 prešla La Cartuja celkovou rekonštrukciou a prvou veľkou akciou po otvorení boli majstrovstvá sveta v atletike v roku 1999. O štyri roky neskôr sa na ňom hralo finále Pohára UEFA medzi Celticom Glasgow a FC Porto, ktoré viedol slovenský rozhodca Ľuboš Micheľ. Hralo sa tam aj finále tenisového Davisovho pohára v rokoch 2004 a 2011, či zápasy skupiny a jedno osemfinále na ME 2020.

Domáci zápas proti Malte odohrajú mladí Slováci v Nitre. Na štadióne pod Zoborom majú priaznivú bilanciu štyri víťazstvá a jednu prehru. "Nitru máme vyskúšanú. Máme tam vytvorené kvalitné tréningové zázemie s vynikajúcim trávnikom,“ skonštatoval Goljan.