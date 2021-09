Futbalista zložil na zem fanúšika! Reakciu rozhodcu ale nečakal nikto

A rozbehol sa priamo za hráčom hostí, ktorého takmer zhodil na zem. Rozbehnutý fanúšik ale vo svojom dobrodružstve pokračoval. Keď sa ale priblížil k stopérovi Adimu Gotliebovi, narazil. Izraelský futbalista sa s ním nemaznal, a džudistickým chvatom ho zložil na trávnik. Gotlieb si od divákov vyslúžil aplauz. Iný názor mal na prekvapenie všetkých ale rozhodca. Vytiahol červenú kartu a stopéra poslal predčasne do kabín.

During Saturday’s game between Hapoel Tel Aviv vs Maccabi Petah Tikva, a fan ran onto the pitch & barged a Hapoel player, then tried it on another Hapoel player who defended himself. He got sent-off after VAR review.

But Israeli FA don’t have a system to rescind the red card. pic.twitter.com/irWEwB6GNB