Nočné ulice Bratislavy opäť ožili: Telekom Night Run ovládol tretí raz Sahajda

Vynikajúce, takmer ideálne bežecké počasie a už tradične perfektná i žičlivá atmosféra sprevádzali 13. ročník populárneho bratislavského nočného behu Telekom Night Run, na ktorom sa z vyše 2300 prihlásených postavilo na štart 1975 bežcov. Pre pandemické opatrenia bol počet účastníkov v hlavnom behu limitovaný na dve tisícky.

Večernou metropolou Slovenska sa na 10-kilometrovej trati prebehlo po ročnej „covidovej“ pauze 1707 dospelých a Ťuki detský večerný beh prilákal 268 detvákov. Nechýbal medzi nimi ani Dušan Švalek, riaditeľ pre Mass Market v Slovak Telekome, ktorý svoj cieľ – prekonať hranicu 60 minút – výrazne prekročil (56:56 min).

„Atmosféra bola vynikajúca, pri trati povzbudzovalo množstvo ľudí, bežalo sa veľmi dobre. Teším sa, že sa mi pod taktovkou trénerky Romany Komarňanskej podarilo splniť výzvu a som jej za to vďačný. Príprava je náročná, ale ten pocit po dobehu je neopísateľný. Prajem ho zažiť každému,“ vyjadril sa Dušan Švalek zo Slovak Telekomu.

SAHAJDA VYHRAL TRETÍ RAZ, STANÍK S JUNIORSKÝM REKORDOM SR

Na osvedčenej a náročnej trati, ktorej súčasťou bolo aj prebehnutie električkovým tunelom pod hradom či výbeh na Starý most do Sadu Janka Kráľa a naspäť, dominoval Tibor Sahajda z klubu BMSC Bratislava. Časom 30:41 min si pripísal na konto tretí triumf na Telekom Night Run v kariére (2018, 2019, 2021) a aj štvrtý titul majstra SR v cestnom behu na 10 km za sebou (2018 – 2021) a celkovo už 18. z majstrovstiev Slovenska v rôznych disciplínach.

„Môj cieľ bol vyhrať, splnil som ho, teším sa. Začalo sa rýchlo, Rišo Varga napálil prvý kilometer za 2:55, no potom sa spomalilo a vtedy som vyrazil dopredu ja, aby sa zbytočne netaktizovalo. Po druhom kilometri som už bežal sám, možno to bolo trochu priskoro. Na náročnej trati som si však stále kontroloval situáciu a veril som si na víťazstvo. Prišiel som, videl som, zvíťazil som. Som spokojný!“ – komentoval dianie na trati 30-ročný Sahajda, ktorému na poslednú chvíľu pribudol zdatný súper – triatlonista, olympionik a účastník ME 2017 v cezpoľnom behu v Šamoríne, Richard Varga.

Celkovo štvrtý v mužskej súťaži dobehol 19-ročný Michal Staník z BK Lysá pod Makytou, ktorý si okrem titulu juniorského majstra SR odniesol z Telekom Night Run i slovenský juniorský rekord 31:46 min. Vlastné historické maximum spred dvoch týždňov v talianskom Oderze zlepšil o 15 sekúnd! „Bežalo sa mi dnes naozaj fantasticky, nemal som žiadnu krízu. Všetko išlo podľa mojich predstáv, ba možno ešte aj lepšie. Trať síce nebola najľahšia, je na nej zopár tiahlych kopcov, ale nohy mi celý čas išli výborne,“ tešil sa 19-ročný Staník.

PREKVAPENÁ LOVRANTOVÁ

V pretekoch žien víťazku posledného „live“ ročníka Telekom Night Run, Silviu Valovú, dokonale zastúpila jej klubová kolegyňa z AK Zdravie v pohybe Lučatín Katarína Lovrantová, ktorá zvíťazila s 55-sekundovým náskokom v čase 36:09 min. Bývalá slovenská juniorská reprezentantka v behu na 3000 m prekážok a v súčasnosti špičková trailistka a horská bežkyňa získala zlato aj v rámci M-SR – po 17 rokoch! Naposledy triumfovala v roku 2004 ako 19-ročná na 3000 m prekážok.

„Neverím! Úprimne – naozaj neverím, že som vyhrala... Keďže behám najmä traily a horské behy, nemám natrénované žiadne tempá, preto som chcela bežať za Luckou Pelikánovou a držať sa jej, pokiaľ budem vládať. No a ja som vyhrala! Bežalo sa mi neskutočne dobre, aj čas 36:09 ma prekvapil. Taká šťastná, ako som teraz, som bola naposledy azda len vtedy, keď sa mi narodilo druhé dieťa,“ priznala šťastná a dojatá Katarína Lovrantová.

Peter Pukalovič, riaditeľ Telekom Night Run: „Príprava podujatia v aktuálnych podmienkach bola ešte náročnejšia ako v minulosti. Podarilo sa nám nakoniec aj vďaka ústretovosti a podpore polície, dopravného podniku a samosprávy dovybavovať všetky každoročné lákadlá na trati vrátane prebehu cez tunel pod hradným kopcom a tou najlepšou odmenou pre nás sú nadšené reakcie nielen účastníkov, ale aj divákov, ktorí si užívali skvelú atmosféru podujatia. Sme naozaj veľmi spokojní a veľká vďaka patrí celému nášmu tímu, ako tento náročný program zvládol a akciu parádne pripravil.“

TELEKOM NIGHT RUN PODPORIL „10000 STROMOV PRE BRATISLAVU“

Telekom Night Run sa už tretí rok niesol v ekologickom, „zelenom“ duchu, ktorým sa výrazne odlišuje od ostatných bežeckých podujatí. Organizátori spolu s generálnym partnerom Slovak Telekom už druhý raz za sebou podporili významný mestský projekt s názvom Desaťtisíc stromov pre Bratislavu. V rámci podujatia sa podarilo z každého predaného eventového trička (1 euro) a každého riadne zaplateného štartovného (1 euro) vyzbierať spolu až 2627 eur.

„Sme veľmi radi, že napriek stanovenému limitu účastníkov sa podarilo na projekt Desaťtisíc stromov pre Bratislavu vyzbierať krásnych 2627 eur. Slovak Telekom znásobí túto sumu a na projekt venuje ďalších 3000 eur. Spoločne tak podporíme výsadbu stromov vrátane ich celoročnej starostlivosti v niektorej z častí Bratislavy a z hlavného mesta spravíme zdravšie a krajšie miesto na život,“ povedal Dušan Švalek, riaditeľ pre Mass Market v Slovak Telekome.

Telekom Night Run sa za krátku dobu svojej existencie zaradil medzi najpopulárnejšie slovenské bežecké podujatia. V roku 2009 začínal s 895 účastníkmi a v roku 2018 sa postavilo na štart dovedna až 5041 bežcov, 4512 dospelých a 529 detí. Vlani ho stopla koronavírusová pandémia, a tak sa bežalo len virtuálne.

FAKTY Z 13. ROČNÍKA TELEKOM NIGHT RUN

■ MUŽI: 1. Tibor Sahajda 30:41, 2. Marek Hladík (obaja BMSC Bratislava) 30:46, 3. Richard Varga (Slávia STU Bratislava) 30:59, 4. Matúš Hujsa (Naša atletika Bratislava) 32:08, 5. Marek Lenčéš (ŠKP Bratislava) 32:14, 6. Radovan tomeček (Slávia STU Bratislava) 32:20.

■ ŽENY: 1. Katarína Lovrantová (AK ZVP Lučatín) 36:09, 2. Lucia Pelikánová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 37:04, 3. Lucia Beláková (AO TJ Spartak Myjava) 37:38, 4. Katarína Došek (AK Tlmače) 38:00, 5. Monika Dolinajová (BMSC Bratislava) 38:53, 6. Zuzana Gejdošová (ŠKP Bratislava) 39:11.

BRATISLAVSKÝ NOČNÝ BEH (TELEKOM NIGHT RUN) - HISTÓRIA

2009 (5,5 km – 895 účastníkov)

MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 17:54,1 min

ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky) 19:55,6 min

2010 (7,0 km – 2050 účastníkov)

MUŽI: 1. Juraj Vitko (MŠK Kysucké Nové Mesto) 21:36 min

ŽENY: 1. Dana Janečková (AC Nové Zámky/Asics Slovakia) 25:17 min

2011 (9,0 km – 2526 účastníkov)

MUŽI: 1. Thomas Lokomwa (Keňa) 27:32 min

ŽENY: 1. JoyceKiplimová (Keňa) 30:35 min

2012 (9,0 km – 3159 účastníkov)

MUŽI: 1. Richard Varga (J&T Sport team Bratislava) 27:33 min

ŽENY: 1. Lucia Janečková (AC Nové Zámky) 32:28 min

2013 (9,0 km – 3555 účastníkov)

MUŽI: 1. Imrich Magyar (LokoTrans Šurany/AC Nové Zámky) 28:48 min

ŽENY: 1. Petra Fašungová (SportDiag team Senec/VŠC Dukla B. Bystrica) 32:04 min

2014 (10,0 km – 3831 účastníkov)

MUŽI: 1. Imrich Magyar (BMSC Bratislava) 32:39 min

ŽENY: 1. Petra Fašungová (VŠC Dukla B. Bystrica) 36:10 min

2015 (10,0 km – 4262 účastníkov)

MUŽI: 1. Juraj Vitko (MKŠS Kys. N. Mesto) 31:15 min

ŽENY: 1. Zuzana Durcová (TJ Spartak Myjava) 36:02 min

2016 (10,0 km – 4418 účastníkov)

MUŽI: 1. Jozef Urban (TJ Obal servis Košice) 30:22 min

ŽENY: 1. Jana Úradníková (TJ Družba Piešťany) 38:39 min

2017 (10,0 km – 4500 účastníkov)

MUŽI: 1. Jozef Urban (TJ Obal servis Košice)31:47 min

ŽENY: 1. Nikola Čorbová (behame.sk) 37:28 min

2018 (10,0 km – 5041 účastníkov /4512 + 529 detský večerný beh/)

MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:18 min

ŽENY: 1. Veronika Zrastaková (ŠK ŠOG Nitra) 36:15 min

2019 (10,0 km – 4036 účastníkov /3527 + 509 detský večerný beh/)

MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:16 min – rekord podujatia na 10 km trati

ŽENY: 1. Silvia Valová (AK ZVP Lučatín) 35:52 min – rekord podujatia na 10 km trati

2020/virtuálny ročník/(10,0 km –691 účastníkov /583 + 108 detský večerný beh/)

MUŽI: 1. Marek Lenčéš (Go CreatePerformance) 32:30 min

ŽENY: 1. Barbora Brezovská (BMSC Bratislava) 38:29 min

2021 (10,0 km – 1975 účastníkov /1707 + 268 detský večerný beh/)

MUŽI: 1. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava) 30:41 min

ŽENY: 1. Katarína Lovrantová (AK ZVP Lučatín) 36:09 min