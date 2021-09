Dôchodca v karavane sa v cieli dočkal prekvapenia: Podpis od Sagana do Nového Času

Milé gesto! V nedeľňajšom vydaní denníka Nový Čas sme priniesli reportáž o dôchodcovi Miroslavovi Sulákovi (72) z Piešťan, ktorý na pretekoch Okolo Slovenska precestoval 800 km len kvôli Petrovi Saganovi (31). V cieli záverečnej etapy v Trnave sa cestovateľovi v karavane dostalo nečakaného prekvapenia od Tourminátora.

Pán Sulák vycestoval začiatkom minulého týždňa z Piešťan do Košíc, kde absolvoval prológ i úvodnú etapu pretekov Okolo Slovenska. Následne sa vo svojom karavane systematicky presúval do cieľa každej zo štyroch etáp (dohromady viac ako 800 km), aby mohol vo finiši obdivovať výkony Peťa Sagana. Po jeho fenomenálnom triumfe v záverečnom cieli v Trnave sa sympatickému dôchodcovi dostalo milého prekvapenia. Trojnásobný majster sveta sa mu podpísal rovno pod článok uverejnený v Novom Čase. Ide naozaj o cenný artikel. Sagan na domácom podujatí vybojoval počas svojho premiérového štartu žltý aj zelený dres zároveň.

„S tímom sme sa snažili vždy čo najviac útočiť. Videli sme, že Quick-Step bol naozaj silný. Som rád, že to bola nakoniec víťazná stratégia. Som veľmi šťastný, že som pri svojej prvej účasť na Okolo Slovenska zvíťazil, hoci som nevyhral žiadnu etapu. Celkové poradie je dôležitejšie, bol som medzi najlepšími od začiatku do konca. Preteky musím preto hodnotiť iba dobre. Ďakujem celému tímu za výkon, že ma počas celého podujatia ochraňovali a nakoniec je z toho celkové víťazstvo,“ uviedol spokojný Sagan, ktorého čakajú už túto nedeľu preteky s hromadným štartom mužov v rámci majstrovstiev sveta v Belgicku. „Uvidíme, či to bola pre mňa dobrá príprava. Okolo Slovenska sú etapové preteky, majstrák je o niečom inom,“ dodal Tourminátor.