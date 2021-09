Zahraničie ospevuje Jágra: Hokejový veterán má skvelú formu

Parádny výkon takmer päťdesiatročného veterána si okamžite všimlo aj zahraničie. "V 49 rokoch to má stále v sebe. Jágr dal dnes večer za Kladno dva góly," hlási zámorský twitterový účet Hockey Night in Canada.

"Stále ide!" chváli najlepšieho Európana v histórii NHL rešpektovaný kanadský server TSN. "Neuveriteľný Jaromír Jágr. 49-ročná legenda stále hrá na najvyššej úrovni a má stále impozantnú silu," pridáva sa fínsky server mtvuutiset.fi.

A Jágrovu skvelú formu si všimli aj v Rusku, kde majiteľ Kladna obliekal dres Omsku. "49-ročný Jágr dal dva góly v jednom zápase. Po štyroch zápasoch má už štatistiku 3+1, teda bod na zápas," píše web sports.ru.

At 49, Jaromir Jagr has STILL got it 🔥



Jagr scored twice in today's game for the Kladno Knights of the Czech league 🇨🇿pic.twitter.com/rzkVTzERdX