Bil a týral ju, pokúsila sa o samovraždu: Olymijský víťaz v tenise čelí vážnym obvineniam bývalky!

Nemecký tenista Alexander Zverev (24) žne na kurtoch obrovské úspechy a evidentne ho čaká veľká budúcnosť. No valia sa na neho závažné obvinenia od bývalej priateľky!

Nemecký tenista Alexander Zverev (24) je svetovou štvorkou a patrí medzi najlepších hráčov súčasnosti. Tento rok vyhral tituly na turnajoch v Acapulcu, Madride a v Cincinnati. Životný úspech dosiahol v lete, keď získal zlato v dvojhre na olympiáde v Tokiu.

Nedávny semifinalista grandslamového US Open čelí ale závažným obvineniam. Ruská tenistka Olga Šarypovová s ním tvorila pár trinásť mesiacov. Bol to však vzťah, ktorý jej do života priniesol neznesiteľné utrpenie.

Zverev ju podľa jej slov týral fyzicky aj psychicky, bil ju, dokonca sa kvôli nemu mala niekoľkokrát pokúsiť o samovraždu. Šarypovovej spoveď priniesol americký onlinový magazín Slate, proti ktorému už advokátsky tím Zvereva vzniesol žalobu.

Faktom je, že ide o tvrdenie proti tvrdeniu. Zverev všetko vehementne popiera. Ruská tenistka prípad nehlásila na polícii, ide len o vyjadrenia do médií. „Nechcem od neho vôbec nič," vyhlásila pre web The Racquet Magazine, prečo neženie incident pred súd.

Vzťah Šarypovovej so Zverevom bol búrlivý. Plný hádok a konfliktov. Prvýkrát ju napadol vo svojom apartmáne v Monaku. „Po ďalšej veľkej hádke som z neho chcela odísť. Stojím v chodbe a on mi tresol hlavou o stenu, až som sa zosunula na podlahu," opisuje hrozivé zážitky.

„Hovoril mi strašné veci. Že som nič nedokázala, nezarobila som ani vindru. Ja som úspešný a bohatý, ty si nula," pokračuje v rozprávaní.

V roku 2019 sa začala poprvýkrát obávať o svoj život. Zverev sa v tom čase pripravoval na grandslamový US Open.

„Znovu sme sa hádali, kričala som. Zvalil ma na posteľ a začal dusiť vankúšom. Utiekla som z hotelovej izby bez svojich vecí a bosá," opisovala hádky.

Podľa svojich slov sa ukryla na recepcii a zavolala kamarátovi, aby jej pomohol a odviezol ju. Ten aj jeho matka ju však presvedčili, aby sa k tenistovi vrátila. Poslúchla ich. No postupne sa všetko vrátilo do starých koľají.

Predvlani v Ženeve počas Laver Cupu napätie medzi nimi vygradovalo. Ďalší konflikt, hádka, vykrúcanie rúk, prvá rana do tváre. Šarypovová sa pokúsila o samovraždu. Našla v Zverevových veciach inzulín, pichla si ho. Počula, že zdravého človeka môže zabiť.

„Chcela som preč z tohto sveta, pretože som to už nemohla vydržať," hovorila Šarypovová. Zverev spoločne s jedným z turnajových zamestnancov napokon tenistku presvedčili, aby dvere do kúpelne otvorila a uložili ju do postele.

Na turnaji v Šanghaji nastala ďalšia dráma. Scenár sa opakoval. Hádka, bitka, ďalší pokus o samovraždu, opäť si pichla inzulín. Zverev ju na izbe našiel v bezvedomí, podarilo sa mu ju prebrať.

„Potom na mňa kričal: Prečo mi to robíš? Chápeš, čo mi robíš? Keď mi zomrieš na izbe, bude to môj veľký problém. Ak chceš umrieť, choď na ulicu a tam to skonči, pretože ja takéto problémy nechcem," hovorila Šarypovová.

Po tomto ďalšom otrasnom zážitku ich vzťah definitívne stroskotal. Netrvalo dlho a Zverev začal chodiť s modelkou Brendou Pateovou. Narodila sa im dcérka Mayla. Nemecký tenista ich ale opustil.

Má Alexander Zverev dve tváre - sympaťák na kurte a jeden z najúspešnejších hráčov súčasnosti, no v súkromí tyran a búrlivák?