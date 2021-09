Liptáci deklasovali Pohronie: Z výhier sa tešili aj Michalovce a Dunajská Streda

Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad ViOn-om Zlaté Moravce 2:1 v sobotnom domácom zápase 8. kola Fortuna ligy. Dosiahli tretie víťazstvo v sezóne, ViOn utrpel piatu prehru.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

MFK Zemplín Michalovce - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:1 (2:1)

Góly: 7. Ošima, 20. Trusa - 31. Čonka, ŽK: Neofytidis, Vaško, Artabe - Čonka, Bednár. Rozhodovali: Smolák - Jánošík, Kuba, 842 divákov.

Michalovce: Száraz - Kotula (55. Vaško), Artabe, Ranko, Mendez - Neofytidis (55. Begala) - Popovits (55. Magda), Žofčák (90.+ Gembický), Ošima, Kanu - Trusa (80. Marcin)

Zlaté Moravce-Vráble: Lukáč - Čögley, Menich, Tóth, Čonka - Bednár - Sloboda, Gamboš (46. Ďubek) - Mondek (88. Yilmaz), Švec (79. Kolesár), Kyziridis





Súboj tabuľkových susedov začali lepšie domáci Michalovčania, ktorí sa v 7. minúte po utešenej strele Ošimu ujali vedenia. Ešte predtým ale domáci brankár Száraz zneškodnil šancu Bednárovi po rohovom kope. V 20. minúte už bolo 2:0 po tom, čo center Kotulu za pomoci brvna poslal za bránkovú čiaru Trusa. Hostia odpovedali krátko po polhodine, Čonka využil prihrávku z pravej strany. Domáci mohli ísť opäť do dvojgólového vedenia, ich kanonier Kanu najprv zo siedmich metrov prestrelil a potom jeho gólovú strelu vytlačil Lukáč na rohový kop.



V druhom polčase sa obraz hry zmenil, viac mali loptu na kopačkách hostia. Tí mohli vyrovnať hneď v úvode, keď Švecovu strelu zlikvidoval Száraz. Michalovský brankár sa vyznamenal aj v 70. minúte, keď pokryl strelu Čögleya a ten istý hráč hlavičkoval o osem minút tesne vedľa. V samom závere ešte boli šance na oboch stranách, no domáci si už cenné víťazstvo postrážili.

AS Trenčín – FK Senica 3:3 (1:2)

Góly: 40. a 48. Jendrišek, 82. Ikoba - 3. a 86. Sukisa Mashike, 11. Šumbera, ŽK: Kadák - Duda, Kučera, Gáč. Rozhodovali: Glova – Bednár, Kmec, 725 divákov.

Trenčín: Kukučka – Yem, Pires (46. Šulek), Pirinen, Madu – Kadák, Lavrinčík, Zubairu (90. Ibrahim) – Ghali (71. Gaži), Jendrišek (78. Ikoba), Azango

Senica: Ravas – Twardek, Egert, (34. Kučera) Gáč, Šimčák – Duda (76. Buchel), Halabrín (76. Mašulovič) – Oršula (60. Vikri), Jurdík (60. Niarchos), Šumbera – Mashike Sukisa



Hostia zo Senice začali stretnutie vynikajúco. Už v 3. minúte center do pokutového územia zaletel na hlavu Sukisu Mashikeho. Ten bol na hranici päťky absolútne voľný a bez problémov otvoril skóre stretnutia. Trenčania mohli vyrovnať prakticky okamžite. Po prízemnom centri od Azanga si loptu do vlastnej siete takmer zrazil Egert. V 11. minúte viedli hostia už dvojgólovým rozdielom. Šumbera premenil nájazd strelou medzi Kukučkove nohy. Náskok Záhorákov mohol znížiť Kadák, ale na loptu nedočiahol. O malú chvíľku šiel sám na brankára Jendrišek, no trafil iba pripraveného Ravasa. Domáci tím bol aktívnejší a tlačil sa do zakončenia. V 28. minúte si Zubairu narazil loptu s Azangom. Jendriškovo zakončenie napokon obrana Senice odvrátila na rohový kop. O necelých desať minút neuspel v zakončení hlavou ani Ghali, ktorý nedokázal poslať loptu do priestoru troch žrdí. Trenčania sa strelecky presadil až v 40. minúte. Kadákova strela z hranice šestnástky sa odrazila od tyče pred Jendriška, ktorý už z pár krokov nemal problém doklepnúť ju do siete.



Hneď v úvode druhého dejstva mal po centrovanej lopte vyrovnanie na kopačke Kadák. Jeho strela cez dvoch brániacich hráčov neprešla. Čo sa nepodarilo jemu si Trenčania vynahradili o pár sekúnd neskôr. Jendrišek si nabehol na prízemný center a vyrovnal na 2:2. V 50. minúte mohol Trenčín už viesť. Kadákovo zakončenie v úniku mierilo nad brvno. Po vyrovnávajúcom góle hostia stiahli do ešte hlbšieho bloku pred vlastnú šestnástku a dlhé minúty nepribúdali zaujímavé situácie pred bránami. V 77. minúte mohol streliť vytúžený gól Trenčína Lavrinčík. Ťažkú loptu z vnútra šestnástky poslal vedľa. Desať minút pred koncom stretnutia trafil tyč Azango z ťažkého uhla. V 82. minúte strelil gól Trenčína Ikoba, ktorý prešprintoval obrancov, prehodil aj Ravasa a sám pred opustenou bránou sa už pomýliť nemohol. Senica sa nevzdávala a za krátku aktivitu v závere bola odmenená vyrovnávajúcim gólom. Šumberova strela sa odrazil od tyče pred osamoteného Sukisu Mashikeho, ktorý bez problémov upravil na konečných 3:3.

MFK Ružomberok - DAC Ružomberok 1:2 (0:1)

Góly: 68. J. Maslo - 13. Andzouana, 64. Lamkel Zé, ŽK: Blackman (DAC). Rozhodovali: Prešinský - Pozor, Ádám, 785 divákov.

Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, J. Maslo, Mojžiš, Madleňák - Luterán (62. Zsigmund), Kochan (86. Brenkus) - Rymarenko, Takáč (62. Kostadinov), Regáli - Gerec

Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Brunetti, Beskorovajnyj, Davis - Schäfer, Dimun - Andzouana (63. Njie), Hahn (63. Ciganiks), Lemkel Zé (81. Szendrei) - Sharani (46. Krstovič, 90. Muhamedbegovič)



Hostia vstúpili do zápasu dravejšie, s ofenzívnym apetítom a od začiatku sa tlačili pred súperovu bránu, z čoho rezultovalo i pár rohov. Prvý medzi žrde sa však trafil stredopoliar MFK Takáč, keď Jedlička loptu vytesnil na roh. V 13. minúte po rohovom kope z prvej z hranice šestnástky napriahol Konžan Andzouana a otvoril skóre. Tým ale aktivita DAC akoby upadla. V 32. minúte domáci podnikli rýchly brejk, Regáli sa rútil sám na Jedličku, no ten ho vychytal a zabránil vyrovnaniu. V 38. minúte vystrašil domácich Lamkel Zé, avšak z hĺbky veľkého vápna mieril nad. Poslednú príležitosť pred prestávkou na zmenu stavu mal po akcii Madleňáka Regáli, ale Jedlička mu opäť pokazil radosť.



V 49. minúte mali hostia obrovskú príležitosť na zvýšenie svojho vedenia, ale Schäfer zblízka minul bránu. V 55. minúte zase Jedlička čaroval, keď v "tutovej" pozícii zneškodnil Takáčov strelecký pokus. V 61. minúte Liptáci spálili ďalšiu obrovskú príležitosť, v tomto prípade tesne minul cieľ Mojžiš. V čase, keď ružomberské vyrovnanie viselo vo vzduchu, prišla kontra Dunajskej Stredy, krásna individuálna akcia Lamkela Zé a tabuľa v 64. minúte hlásila 0:2. O tri minúty na to vrátil "Ružu" do zápasu jej kapitán J. Maslo, keď tesne predtým lopta skončila na konštrukcii brány hostí. V 88. minúte po šikovnej akcii mohol skórovať Kostadinov, vzápätí podobnú príležitosť na druhej strane nevyužil Njie.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 5:1 (2:0)

Góly: 18. a 64. Laura, 29. Andrič, 75. Hranáč, 90+1. Václavik (z 11 m) - 60. Lačný, ŽK: Pintér, Janec - Mazan, Špiriak, ČK: 90. Špiriak (Pohronie) po druhej ŽK. Rozhodovali: Dohál - Weiss, Štofík, 240 divákov.

Liptovský Mikuláš: Sváček - Krčík, Hranáč, Pintér, Janec - Laura (76. Kotora), Krčík, Bartoš (88. Václavik), Staš (88. Voško), Švec (76. Flak) - Andrič (42. Pinte)

Pohronie: Slančík - Kokovas (46. Nguer), Paluszek, Špiriak, Záhumenský - Pajer, Adamec (46. Badolo), Mazan, Ladji - Blahút (46. Šcišlak), Lačný



Domácich hráčov Tatranu Liptovský Mikuláš čakal v Poprade typický "šesťbodový zápas" s tabuľkovým susedom z Pohronia, ktorý v siedmich dueloch získal iba o jeden bod viac ako Liptáci. Tí začali lepšie, v úvodných 10 minútach hry sa dvakrát prezentoval nebezpečným zakončením útočník Švec. Jeho strely iba tesne minuli bránku hosťujúceho Slančíka. Liptáci sa gólovej odmeny dočkali v 18. minúte. K odrazenej lopte na hranici šestnástky sa dostal domáci záložník Laura a namieril presne – 1:0. Hostia sa v útoku presadzovali iba ťažko. Ich strelecké pokusy zo stredných vzdialeností skončili väčšinou mimo troch žrdí brankára Sváčeka. Najaktívnejší z hostí bol Malle Ladji. V 29. minúte domáci pridali druhý gól. Chybu hosťujúceho stopéra Špiriaka dokonale využil Andrič a tvrdou strelou rozvlnil sieť za Slančíkovým chrbtom – 2:0. Hráči Tatrana pokračovali v drvivom tlaku. Po tretí raz si mohli diváci zakričať po Švecovej šanci, ten ale z ideálnej pozície namieril nad hosťujúcu bránku. V 38. minúte sa výborným zákrokom prezentoval brankár Pohronia, keď zabránil pohrome z kopačky Jakuba Šveca. Trénera Pohronia Zaťka slabá obranná hra jeho zverencov poriadne rozčúlila. Domáca lavička následne siahla po striedaní. Z ihriska sa porúčal zranený skúsený útočník Andrič, ktorého na hrote útoku vystriedal mladík Pinte.



Do druhého polčasu hostia vybehli s trojnásobným striedaním, tréner Zaťko vymenil hráčov z defenzívy. Aktívnejší boli aj smerom dopredu, kde aktívne napádali domácu rozohrávku. V 57. minúte sa predral do čistej šance Pinte, ale jeho zakončenie iba tesne minulo pravú žrď Slančíkovej bránky. Vzápätí platilo otrepané "nedáš - dostaneš". Záhumenského center našiel Lačného, ktorý vykresal pre hostí nádej na body – 2:1. Domácich inkasovaný gól nezlomil. O štyri minúty po ňom rozohral mozog domácich akcií Bartoš loptu na Lauru a ten sa parádnou strelou presadil po druhý raz v zápase – 3:1. Diváci naďalej sledovali atraktívny zápas, hostia ani po treťom inkasovanom góle nezložili zbrane. Smoliarom stretnutia bol Švec. Ani v 74. minúte sa po perfektnej prihrávke Lauru nepresadil, loptu napálil iba do pripraveného Slančíka. Už o minútu sa ale Liptáci radovali. Po rohovom kope sa hlavou zapísal do listiny strelcov Hranáč – 4:1. Na opačnej strane sa peknou akciou pripomenuli hostia. Lačný prihral loptu do streleckej pozície Badolovi, ale ten ju posunul ešte lepšie postavenému Nguerovi, ktorý v čistej šanci prestrelil. V samom závere prišla pre hostí dvojnásobná pohroma. Po druhej žltej karte sa z ihriska porúčal stopér Špiriak a keďže fauloval v pokutovom území, rozhodca nariadil jedenástku. Tú s prehľadom premenil striedajúci hráč Václavík a stanovil výsledok 5:1.