Gombos zamietol s Garinom kurt: Rozhodol o výhre Slovákov!

Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára v bratislavskom NTC nad Čile 3:1.

O rozhodujúci tretí bod pre domáce farby sa postaral Norbert Gombos, ktorý v súboji tímových jednotiek po výbornom výkone deklasoval Cristiana Garina 6:0, 6:1. O tom, či Slováci postúpia priamo do februárovej kvalifikácie o finálový turnaj, rozhodnú výsledky ďalších víkendových stretnutí.



Gombos nastúpil proti Garinovi s cieľom odplatiť mu prehru z 1. kola grandslamocého US Open a podal excelentný výkon. V prvom sete trikrát prelomil podanie sedemnásteho hráča svetového rebríčka ATP a uštedril mu "kanára". Gombos výborne podával, vo výmenách neustále tlačil súpera do defenzívy a na jeho konto pribúdal jeden winner za druhým. Čiľan nemal dostatok času na prípravu úderov a jeho pohyb po dvorci nebol ani zďaleka taký dobrý, ako v piatkovej dvojhre proti Alexovi Molčanovi.



Gombos bol v laufe, vychádzalo mu všetko, na čo siahol. V druhom i piatom geme druhého setu opäť zobral Garinovi servis a vybudoval si rozhodujúci náskok 5:0. Zverenec daviscupového kapitána Tibora Tótka mal ideálnu dĺžku úderov, nerobil takmer žiadne nevynútené chyby. V siedmom geme premenil po víťaznom forhende pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a potvrdil, že mu rýchly bratislavský hard sedí.

"Ani neviem opísať svoje pocity. Som stále na Mount Evereste. Bol to životný zápas, všetko mi padalo, som nesmierne šťastný. Veľká vďaka celému tímu. To je tak, keď sa človek dobre cíti a nálada je výborná. Musím uznať, že toto je najväčšie víťazstvo v mojej kariére. Som rád, že máme šancu bojovať o Madrid. Sústredil som sa na seba, aby som pokračoval v takejto hre. Od základnej čiary som mal pocit, že nemôžem prehrať žiadnu loptu. Dobre som sa pohyboval. Pomohlo mi do pohody, že som vyhral prvý set 6:0. Hral som ešte lepšie ako včera," povedal víťaz v prvej reakcii pre RTVS.



1. svetová skupina Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Čile 3:1

Alex Molčan - Cristian Garin 2:6, 4:6

Norbert Gombos - Nicolas Jarry 6:3, 6:7 (5), 6:3

Filip Polášek, Igor Zelenay - Alejandro Tabilo, Marcelo Tomas Barrios Vera 6:1, 7:6 (4)

Gombos - Garin 6:0, 6:1