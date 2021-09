Kruh sa uzavrel: Zdeno Chára spoznal svoje nové pôsobisko!

Slovenský obranca Zdeno Chára (44) bude pokračovať v kariére v NHL! Vracia sa tam, kde začínal svoju kariéru v zámorskej profilige. Na jednoročnej spolupráci sa dohodol s New York Islanders, informuje o tom zámorský novinár Kevin Weekes prostredníctvom sociálnej siete twitter.

Cháru draftovali Islanders v roku 1996 v treťom kole. Za "ostrovanov" odohral prvé štyri sezóny v NHL kariére. Z New Yorku potom prestúpil do Ottawy Senators.

Kruh sa uzatvára a Chára možno symbolicky uzavrie kariéru na mieste, kde ju v NHL začínal.

**Breaking News** I’m told future @HockeyHallFame Defenseman Zdeno Chara to sign where he started his career - with @NYIslanders on a 1 year deal. @espn @NHLNetwork @NHL #HockeyTwitter