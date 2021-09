Svetový unikát: Skvelý slovenský štvorkajak má ako jediný medaily z OH, MS i ME!

Čo štart na vrcholnom podujatí, to medaila! To dokázal v tejto náročnej sezóne len štvorkajak rýchlostných kanoistov. K striebru z ME v Poznani a bronzu z OH v Tokiu pridalo slovenské kvarteto opäť striebornú medailu. Slovenská káštvorka na 500 m tak ako jediná na svete získala cenný kov na každom vrcholnom podujatí!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii Dva strieborné kovy získali v zostave Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek, ten bronzový olympijský v zostave Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek. V dánskej metropole mali Slováci dobrý štart a po úvodnej 250-ke figurovali na druhom mieste za Bielorusmi. V ďalšej časti trate trochu stratili, no predviedli skvelý finiš a prepracovali sa na strieborný stupienok. „Jazda bola super. Všetko nám sadlo - štart, stred aj záver. Naša taktika nám dokonale vyšla. Všetky lode to od štartu napália. My sa snažíme o to, aby nám veľmi neušli a spoliehame sa na silný záver. Posledných 100 metrov nám vyšlo naozaj výborne. Ukrajinci neboli na olympiáde v Tokiu a od ME trénovali na MS, pre nich to bol vrchol sezóny,“ prezradil „háčik“ káštvorky Samuel Baláž, ktorý pochválil aj Csabu Zalku, že v pravom okamihu zakričal to ich povestné „hop“ a chalani začali makať ako jeden a bola z toho tretia medaila v sezóne. „Som veľmi rád, že na záver pre mňa dosť nešťastnej sezóny to takto parádne vyšlo. Pred šampionátom sme mali málo spoločných tréningov, preto nám padlo vhod, že sme museli absolvovať aj semifinále,“ pridal sa Csaba Zalka. Tri finálové štarty výprava Slovenska v Kodani premenila na jednu medailu, jedno šieste a jedno deviate miesto. V nedeľu bude mať v hre o cenné kovy ešte jedno želiezko, a to novozloženú kádvojku Samuel Baláž - Denis Myšák.